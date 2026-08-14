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Gobierno anuncia plan de vivienda en tres etapas para damnificados por el terremoto

La estrategia incluye subsidios de arriendo, diagnóstico técnico de viviendas, reconstrucción y renovación urbana en municipios afectados

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Bernal, estuvo presente en el consejo de seguridad liderado por MinDefensa para implementar acciones efectivas para la 'Operación Candado' - crédito Ministerio de Defensa
Jaime Andrés Beltrán, ministro de vivienda - crédito Ministerio de Defensa
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El Gobierno nacional planteó un plan de vivienda en tres etapas para atender a las familias que perdieron sus casas o quedaron con inmuebles afectados por el terremoto que golpeó a Colombia. La estrategia fue explicada por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien aseguró que la respuesta comenzará con medidas urgentes y luego avanzará hacia reparación, reconstrucción y renovación urbana en los municipios más impactados.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la primera fase estará concentrada en la atención inmediata de los damnificados. Allí el Gobierno entregará subsidios de arriendo a las personas que quedaron sin techo, mientras se define si sus viviendas pueden ser habitadas, reparadas o si deben ser demolidas por riesgo estructural.

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El alcalde Jaime Andrés Beltrán se pronunció - crédito redes sociales
Jaime Andrés Beltrán, ministro de vivienda - crédito redes sociales

La medida busca dar una salida temporal a miles de familias que no pueden regresar a sus casas o que permanecen en albergues y espacios provisionales. El ministro explicó que esta etapa también estará acompañada por el sector privado, que aportará maquinaria amarilla para retirar escombros y materiales de construcción que serán canalizados a través de alcaldías y gobernaciones.

El propósito inicial es ganar tiempo para que las familias no permanezcan expuestas en zonas de riesgo mientras los equipos técnicos revisan viviendas, vías, barrios y servicios públicos. Con ese diagnóstico, el Gobierno espera ordenar la ayuda y evitar decisiones improvisadas.

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Subsidios de arriendo y diagnóstico de viviendas

Desde la próxima semana, equipos de profesionales coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres llegarán a los territorios afectados para hacer el diagnóstico de las viviendas. Ese trabajo permitirá establecer cuáles inmuebles pueden ser reparados y cuáles deberán ser demolidos y reconstruidos.

El resultado de esas evaluaciones será determinante para pasar a la segunda etapa del plan. Esta fase estará enfocada en mejoramientos y nuevas soluciones de vivienda, con recursos del Gobierno nacional, los entes territoriales y empresas privadas.

La estrategia también contempla la participación de la banca, con tasas más bajas, además de aseguradoras y cajas de compensación. La intención es ampliar las fuentes de financiación y acelerar las soluciones para las familias damnificadas, especialmente en zonas donde el terremoto dejó barrios completos con daños severos o viviendas inhabitables.

Beltrán indicó que la respuesta tendrá que construirse con varias fuentes de apoyo, debido a la magnitud de la emergencia y a las limitaciones presupuestales que enfrenta el Gobierno. Por eso, el plan no dependerá únicamente de recursos nacionales, sino de una articulación con alcaldías, gobernaciones, empresas privadas y entidades financieras.

Jaime Andrés Beltrán - Bucaramanga
Jaime Andrés Beltrán, ministro de vivienda - crédito Montaje Infobae (Colprensa/ConcejodeBucaramanga)

Reconstrucción integral en municipios golpeados

La tercera fase estará dirigida a la reconstrucción integral de los municipios con mayores afectaciones. Según el ministro, incluirá subsidios para adquisición de vivienda, programas de mejoramiento y proyectos de renovación urbana, dependiendo de las necesidades que arrojen los diagnósticos técnicos.

Esta etapa apunta a una recuperación más profunda que la simple reparación de daños. En los municipios donde el terremoto destruyó viviendas, afectó servicios o dejó sectores enteros en condición de riesgo, el Gobierno buscará definir proyectos que permitan reorganizar zonas urbanas y ofrecer soluciones habitacionales más seguras.

Por ahora, el Ejecutivo no tiene una cifra estimada sobre el costo total del plan. Beltrán señaló que sostendrá reuniones con el Ministerio de Hacienda para determinar los recursos disponibles y definir cómo se financiará la estrategia junto con los entes territoriales y el sector privado.

Estamos literalmente administrando las ollas raspadas, estamos literalmente administrando lo que dejaron”, dijo el ministro, al referirse al panorama fiscal que enfrenta la nueva administración.

El funcionario agregó que la salida dependerá de la articulación con la empresa privada, las autoridades regionales y los recursos que la Nación pueda encontrar durante el proceso. La prioridad, según lo planteado, será garantizar techo temporal, evaluar daños con rigor técnico y comenzar una reconstrucción que responda a la situación real de las familias afectadas por el terremoto.

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