Jhon Arias habló de los problemas de Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026: “Se necesitan cambios, cambios actitudinales”

Jhon Arias marcó un gol en el Mundial 2026, pero no tuvo mucho protagonismo con la selección Colombia - crédito Albert Gea/REUTERS

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Jhon Arias se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia en los últimos años por sus goles y aporte para llegar a la final de la Copa América y al Mundial 2026, pero en el campeonato de la FIFA no fue protagonista en la plantilla.

Ante eso, Arias reveló los problemas en el combinado nacional que, según su opinión, le costaron la eliminación ante Suiza, en un encuentro que se definió desde la tanda de los penales porque los dirigidos por Néstor Lorenzo fallaron muchas opciones de gol en el compromiso en Vancouver.

Mientras tanto, el jugador recibe elogios por su ayuda a los damnificados en Chocó por el terremoto, cuyo epicentro fue San José del Palmar de 7,4 grados en la escala de Richter, y otros compañeros del combinado nacional siguieron su ejemplo con labores humanitarias.

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“Cambios de muchos factores”

Durante una entrevista con AS Colombia, Jhon Arias habló sobre lo que ocurrió con la selección Colombia en el Mundial 2026, la eliminación en octavos de final y lo que viene para el nuevo proceso rumbo a 2030, del que afirmó que es necesario una serie de mejores cosas en el equipo.

“Creo que con la calidad humana que se tiene en Colombia y con la calidad de jugadores que tenemos y con todo lo que pudimos demostrar en el Mundial, queda esa sensación de rabia y de impotencia por salir de manera prematura, pero como lo dije luego de quedarnos fuera, la Selección de cara a este nuevo ciclo y a todo lo que se viene, evidentemente se necesitan cambios, cambios actitudinales, cambios de muchos factores que van mucho más allá de lo netamente deportivo”, dijo.

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Jhon Arias marcó el gol de la clasificación a octavos del Mundial 2026, en el triunfo 1-0 sobre Ghana - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El volante añadió que “creo que, como todos los colombianos, estamos expectantes de lo que será este nuevo proceso, nosotros debemos tener esa responsabilidad de ya conseguir cosas importantes con la Selección y dejar nuestro nombre marcado, y con lo hecho recientemente nos ha mostrado que tenemos la capacidad de poder hacerlo”.

Arias también dio su opinión sobre la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Es una persona altamente calificada y si la Federación le dio ese voto de confianza es porque creen que es la persona idónea para conducirnos a un nuevo ciclo y de la mano de él conseguir cosas importantes”.

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El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, continuará en el cargo hasta el final de las eliminatorias al Mundial 2030 - crédito BOB FRID/EFE

“Es un gran voto de confianza, es una responsabilidad que trae consigo esa renovación, de continuar haciendo las cosas bien, de continuar esa base que se tiene de trabajo y de mejorar las cosas que nos han costado, ser una Selección más sólida y más victoriosa”, agregó.

“Toda ayuda cuenta”

Horas después del terremoto de 7,4 grados que sacudió al Chocó, el jugador del Palmeiras no se quedó quieto y fue de los primeros en enviar ayuda al departamento, donde hay cientos de familias damnificadas: “Es importante, más allá de las palabras, las acciones. Eso me motivó a ponerme manos a la obra desde el momento cero cuando ocurrió el incidente”

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“En el Chocó es difícil las ayudas, el acceso. Es un territorio olvidado. Es importante que las personas supieran que tenían una mano amiga, alguien que los apoye a la distancia”, dijo Jhon Arias a Noticias Caracol, durante una entrevista.

En este video, Jhon Arias y Alejandra Ayala, sentados frente a la cámara, realizan un llamado público para apoyar a la población del Chocó afectada por el reciente sismo en Colombia. Anuncian el envío de un avión con personal de salud e insumos médicos a Quibdó, financiado con recursos propios. Asimismo, informan sobre la habilitación de cuentas en Colombia y Brasil para recibir donaciones, buscando asistencia para las víctimas y las necesidades urgentes en la región.

Arias afirmó que su labor con el departamento permite que los ojos estén puestos en la región: “Aún queda mucho por ayudar (...) La gente espera, tiene la esperanza de que uno puede visibilizar esta catástrofe y hacerla más amena”.

El volante terminó al pedir colaboración de todas las personas para continuar con las labores humanitarias: “Toda ayuda cuenta, no hemos terminado la labor. Hemos ayudado un poco, pero todavía estamos en el comienzo”

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