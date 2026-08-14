Julia Eva Pretelt llega a Supersociedades: estos retos tendrá con las empresas del país

Julia Eva Pretelt Vargas asumió como nueva Superintendente de Sociedades (Universidad Tecnológica de Bolívar)

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Julia Eva Pretelt Vargas fue nombrada como nueva superintendente de Sociedades, cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de acompañar, vigilar y orientar el funcionamiento de las empresas en Colombia. Su llegada se da en un momento en el que varios sectores enfrentan dificultades económicas y en el que la entidad deberá jugar un papel clave en procesos de reorganización, supervisión y protección del tejido empresarial.

De acuerdo con la información publicada por Semana, Pretelt asumirá una entidad estratégica para el sector productivo, especialmente por su rol frente a compañías que atraviesan problemas financieros, sociedades que requieren acompañamiento institucional y empresas que necesitan herramientas para mantenerse activas sin afectar empleos ni compromisos con acreedores.

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La nueva funcionaria es abogada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de Barcelona. Además, tiene especializaciones en Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos, y en Negociación y Manejo de Conflictos, una formación que estará directamente relacionada con varios de los desafíos que tendrá al frente de la Superintendencia.

SuperSociedades - crédito Supersociedades

Acompañamiento a empresas en crisis

Uno de los principales retos de Pretelt será fortalecer el acompañamiento a las empresas que atraviesan dificultades económicas. La Superintendencia de Sociedades cumple un papel central en los procesos de reorganización empresarial, mecanismos que buscan que las compañías puedan seguir operando, proteger empleos y encontrar fórmulas de pago frente a sus acreedores.

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En un escenario de cambios económicos y presión sobre algunos sectores, la entidad deberá facilitar rutas que permitan preservar empresas viables y evitar que las crisis financieras terminen en cierres definitivos. Ese acompañamiento será clave para compañías grandes, pero también para pequeñas y medianas empresas que muchas veces no cuentan con equipos jurídicos o financieros robustos para enfrentar procesos complejos.

Pretelt también llega con experiencia en resolución de conflictos. Según la información conocida, se ha desempeñado como árbitra, conciliadora y conjuez de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Esa trayectoria podría ser relevante en una entidad donde los acuerdos, la mediación y la búsqueda de soluciones entre partes son elementos fundamentales.

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La nueva superintendente tendrá que equilibrar dos tareas: apoyar a las sociedades que buscan superar sus dificultades y, al mismo tiempo, garantizar que los procesos se desarrollen con transparencia, cumplimiento normativo y protección de los derechos de trabajadores, acreedores, inversionistas y demás actores involucrados.

Vigilancia, transparencia y cercanía con las pymes

Otro desafío estará relacionado con fortalecer la vigilancia sobre las sociedades en Colombia. La Superintendencia deberá garantizar que las empresas cumplan las normas, actúen con transparencia y mantengan buenas prácticas corporativas. Esa función resulta clave para preservar la confianza en el mercado y evitar irregularidades que puedan afectar a socios, empleados, consumidores o acreedores.

Pretelt también tendrá que responder a las nuevas dinámicas del sector empresarial. Esto implica promover procesos más ágiles, facilitar trámites y acercar la entidad a los empresarios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que requieren orientación para enfrentar dificultades y continuar creciendo.

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SuperSociedades logo - crédito Superintendencia de Sociedades/Facebook

La cercanía con las pymes será un punto sensible de su gestión. Muchas de estas compañías necesitan información clara sobre procesos de reorganización, cumplimiento societario, responsabilidades legales y opciones para superar problemas financieros. Una Superintendencia más accesible podría ayudar a que más empresas acudan a tiempo a los mecanismos disponibles y no esperen hasta una crisis irreversible.

También será importante fortalecer la confianza en la entidad. La nueva superintendente deberá mostrar capacidad de respuesta frente a los problemas que afectan al sector empresarial y mantener una línea de acción que combine control, pedagogía y acompañamiento.

Con este nombramiento, Julia Eva Pretelt Vargas asume una de las entidades más importantes para la supervisión empresarial en Colombia. Su gestión estará marcada por la necesidad de proteger empresas, empleos y acreedores, pero también por el reto de exigir transparencia y cumplimiento en un entorno económico que demanda respuestas oportunas.

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