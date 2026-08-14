Cívicos Colombia mantiene búsqueda en Cali pese a ventana crítica: “Aferrados a la esperanza”

Los equipos de rescate y los voluntarios trabajan mientras se llevan a cabo las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar donde se encuentra un edificio derruido en Cantabria, tras el terremoto ocurrido en Cali, Colombia, 13 de agosto, 2026. REUTERS/Sergio Acero

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Cívicos Colombia mantiene desplegados sus equipos en Cali para apoyar las labores de búsqueda y atención tras el terremoto que golpeó al país el pasado lunes.

Aunque ya terminó la ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes, la organización aseguró que continúa trabajando en zonas donde todavía podría haber personas atrapadas entre estructuras colapsadas.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la organización sin ánimo de lucro está integrada por profesionales de distintos campos, entre ellos médicos, abogados y comunicadores, que donan su tiempo para atender emergencias estructurales y prehospitalarias. Su presencia se ha convertido en un refuerzo para las entidades oficiales que siguen respondiendo a la emergencia en la capital del Valle del Cauca.

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Javier Salgado, director general de Cívicos Colombia, explicó que el equipo llegó a Cali desde el segundo día de la emergencia y actualmente concentra sus esfuerzos en dos “sectores calientes”, como se denomina a las zonas con edificaciones colapsadas donde aún podrían encontrarse víctimas.

Varias personas retiran los escombros mientras se llevan a cabo las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar donde se encontraba un edificio destruido en Cantabria, tras el terremoto ocurrido en Cali, Colombia, 13 de agosto, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Búsqueda continúa en zonas críticas de Cali

Salgado reconoció que, técnicamente, la posibilidad de encontrar personas con vida disminuye después de las primeras 72 horas. Sin embargo, insistió en que los equipos no pierden la esperanza y siguen trabajando en los puntos definidos junto a las autoridades.

“Poder encontrar con una persona con vida es difícil, pero siempre ahí es donde entramos con nuestras creencias y con el tema de estar aferrados a tratar de tener ese milagro”, afirmó el director de Cívicos Colombia.

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El rescatista recordó que en desastres ocurridos en otros países se han encontrado sobrevivientes incluso después de 80 u 85 horas, por lo que el equipo mantiene la operación mientras existan posibilidades y mientras las autoridades requieran apoyo en terreno.

La labor de la organización se suma al trabajo de organismos de socorro, Policía Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La articulación resulta clave para priorizar los puntos de búsqueda, evitar duplicidad de esfuerzos y garantizar que las operaciones se realicen bajo condiciones de seguridad.

Cívicos Colombia también ha pasado por otras zonas afectadas, como Manizales, antes de llegar a Cali. Según Salgado, el impacto de la tragedia no se limita a los escombros, sino que se refleja en las familias que quedaron en la calle, sin vivienda y sin condiciones mínimas para pasar la noche.

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Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se encuentra el edificio Torres de Limonar tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

Piden reubicar a familias que duermen en la calle

El director de la organización advirtió que una de las prioridades debe ser la reubicación inmediata de las personas damnificadas. A su juicio, la atención humanitaria debe concentrarse en evitar que niños, bebés y adultos mayores permanezcan durmiendo en andenes o zonas inseguras.

“Lo que hay que priorizar más que todo es tratar de reubicar a las personas que no queden en la calle, porque tener que ver a sobre todo niños, bebés, personas de la tercera edad, durmiendo en un andén, eso no se le desea a nadie”, relató Salgado.

La organización también hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para sostener su operación. Mantener un equipo de 15 personas capacitadas durante periodos operacionales de ocho días implica costos logísticos altos, que incluyen transporte, medicinas, alimentación y apoyo al personal médico en zona de desastre.

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Por eso, Salgado pidió donaciones en efectivo que permitan mantener la presencia del equipo en Cali y continuar con las labores de atención. Según explicó, Cívicos Colombia decidió aportar desde la acción directa y no quedarse únicamente en la crítica.

“Nosotros nos cansamos hace mucho tiempo de criticar y decidimos aportar a Colombia de una manera diferente”, concluyó.

La organización aseguró que continuará trabajando junto a las autoridades hasta que la emergencia sea superada. Mientras tanto, sus equipos siguen en terreno, entre la dificultad técnica de las labores de rescate y la esperanza de encontrar vida donde todavía quedan escombros por revisar.

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