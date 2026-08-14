Johan Mojica fue oficializado por el Getafe y sigue ampliando su récord en el fútbol español

Johan Mojica fue presentando por el Getafe. El futbolista de 33 años en España ha pasado por Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca - crédito Getafe

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Johan Mojica, lateral izquierdo de la selección Colombia fue oficializado este jueves 13 de agosto de 2026 como nuevo jugador del Getafe de España, después de que el club madrileño llegara a un acuerdo con el RCD Mallorca por el traspaso del futbolista vallecaucano. De esta manera, el defensor continuará en la primera división española luego de que su anterior equipo descendiera a Segunda.

El anuncio llegó mientras Mojica todavía se recuperaba del movimiento de mercado posterior al Mundial de 2026. El colombiano disputó la Copa del Mundo de Norteamérica con la selección, aunque fue uno de los futbolistas más cuestionados por los aficionados durante el torneo. Ahora tendrá la posibilidad de continuar compitiendo en una de las principales ligas de Europa.

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“Johan Mojica, refuerzo para el lateral izquierdo. Acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del jugador colombiano. ¡Bienvenido a Getafe, Mojica!”, publicó el conjunto madrileño en sus redes sociales para confirmar la operación.

Johan Mojica fue presentado como nuevo jugador del Getafe en España - crédito Getafe

Equipo de début de Johan Mojica

El Coliseum será la nueva casa del jugador formado en el Deportivo Cali. Allí estará bajo las órdenes de José Bordalás, entrenador que podrá trabajar especialmente sobre una de las facetas que más se le ha cuestionado al colombiano durante su carrera: el comportamiento defensivo. Mojica, en cambio, se ha caracterizado por su velocidad, recorrido y capacidad para participar en ataque.

Su llegada al Getafe también representa una noticia importante para la selección Colombia. Desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador, el lateral ha sido una de las principales alternativas para ocupar la banda izquierda y, durante buena parte del proceso, se consolidó como titular. Mantenerse en La Liga le permitirá seguir enfrentándose semanalmente a jugadores de primer nivel.

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Johan Mojica jugó en el Mallorca de España dos temporadas, desde julio de 2024 hasta el mismo mes de 2026 - crédito Francisco Ubilla/Reuters

Una extensa historia de Mojica en España

Mojica llegó al fútbol español en 2013 y, desde entonces, ha construido una carrera que incluye pasos por varios clubes. Su recorrido comenzó con Rayo Vallecano y Real Valladolid, antes de continuar por Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca.

RCD Mallorca (2024–2026): más de 70 partidos acumulados en sus primeras temporadas, con regularidad defensiva y aportes ofensivos.

CA Osasuna (2023–2024): 34 partidos disputados y 1 gol anotado.

Villarreal CF (2022–2023): 27 apariciones en competiciones oficiales.

Elche CF (2020–2023): 54 partidos totales y 2 goles en LaLiga.

Girona FC (2017–2020): 40 encuentros entre Primera y Segunda División, con 1 anotación.

Rayo Vallecano y Real Valladolid (2013–2016): primeros pasos de Mojica en el fútbol español, con participación en Segunda División y experiencia en el ascenso.

Con el nuevo movimiento, Mojica afrontará la temporada 2026/27 y tendrá la posibilidad de extender su vínculo por un año más. Así, seguirá aumentando su registro de temporadas en el fútbol español.

Luis Amaranto Perea fue campeón de la Europa League en 2010 - crédito Redes sociales

El registro que lo aleja de Luis Amaranto Perea

La continuidad de Mojica en España también permite poner su carrera en perspectiva con la de otro colombiano histórico: Luis Amaranto Perea. El exdefensor pasó ocho temporadas en el Atlético de Madrid, entre 2004 y 2012, y disputó 314 partidos oficiales con el conjunto rojiblanco.

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Perea acumuló 224 encuentros en La Liga y se convirtió en uno de los extranjeros más importantes en la historia reciente del club. Además, ganó dos Europa League y una Supercopa de Europa con el equipo madrileño.

Mojica, por su parte, lleva más de una década vinculado al fútbol español desde su llegada en 2013. Por eso, su permanencia en el Getafe le permite seguir ampliando una trayectoria que ya lo ubica entre los colombianos con mayor recorrido en el balompié de ese país.

Más allá del récord específico que se quiera comparar entre ambos, la llegada al Getafe confirma algo: Mojica seguirá escribiendo su historia en España y tendrá una nueva temporada para aumentar sus números en el fútbol de élite. El lateral colombiano no tendrá que cambiar de país ni de competición para buscar un nuevo comienzo; continuará en La Liga, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional.

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