James Rodríguez anunció donaciones para los damnificados por el terremoto en Colombia: así se puede sumar

James Rodríguez anuncia ayudas a los damnificados en el terremoto. Estas estarán enfocadas en la reconstrucción, a través de su fundación - crédito James Rodríguez

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James Rodríguez volvió a pronunciarse este jueves 13 de agosto de 2026 sobre el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes, y anunció que realizará donaciones para apoyar a las personas damnificadas.

El capitán de la selección Colombia compartió un enlace, un número telefónico y un código QR para que los ciudadanos que quieran sumarse puedan realizar sus aportes a través de la Fundación Colombia Somos Todos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. Por la intensidad del sismo, las ondas se sintieron en diferentes regiones del territorio nacional y también alcanzaron zonas de Ecuador y Panamá.

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La emergencia dejó una afectación de grandes proporciones. De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 5:00 de la tarde de este jueves 13 de agosto, hay 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas. Además, más de 102.000 personas resultaron afectadas y cerca de 76.000 viviendas presentan daños, entre averiadas y destruidas.

El terremoto también provocó afectaciones en infraestructura fundamental para atender la emergencia. Centros de salud, instituciones educativas, vías, puentes, acueductos y aeropuertos presentaron daños, mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención de las comunidades afectadas.

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A través de ese código QR, se puede hacer la donación a los damnificados del terremoto en Colombia - crédito James Rodríguez

La ayuda de James Rodríguez para los damnificados del terremoto en Colombia

En medio de este panorama, James Rodríguez decidió utilizar su plataforma para promover una iniciativa de ayuda. El futbolista, quien ya había publicado un primer mensaje de solidaridad tras el terremoto, explicó que la situación exige pasar de las palabras a las acciones.

“Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro país. Quiero, antes que nada, enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy, en medio del dolor, siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida”, expresó el jugador.

El mediocampista también destacó el trabajo de los organismos de socorro y de las personas que han participado en las labores de atención. Para Rodríguez, el proceso no terminará cuando concluya la emergencia inmediata, pues la reconstrucción será uno de los principales desafíos para las zonas afectadas.

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“De esta tragedia solo nos queda levantarnos, y ustedes son el verdadero motor para salir adelante”, manifestó James, quien insistió en que la recuperación requerirá esfuerzos durante un periodo prolongado.

James Rodríguez besando el escudo de la selección Colombia, el país que siempre ha asegurado amar y al que ahora donará para enfrentar las consecuencias del terremoto - crédito Zona Cero

James será el primero en entregar apoyos

Uno de los anuncios centrales del mensaje fue la decisión de la Fundación Colombia Somos Todos de participar directamente en la entrega de ayudas.

“No tengo duda de que lo lograremos, porque somos colombianos, somos resilientes, somos berracos, nada nos va a detener y por eso, desde mi Fundación Colombia Somos Todos, seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados”, afirmó.

La iniciativa contará con el acompañamiento de la Corporación Presentes, organización que, según explicó el futbolista, fue escogida para canalizar los esfuerzos relacionados con el restablecimiento de las condiciones de vida y la reconstrucción.

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Policías cargan donaciones para los damnificados por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, en Quibdó, Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De esta manera, las personas que quieran colaborar podrán hacerlo mediante los canales que James Rodríguez compartió en sus redes sociales: el enlace habilitado, el número dispuesto para recibir los aportes y el código QR de la Fundación Colombia Somos Todos.

El jugador también extendió la invitación a sus compañeros y excompañeros del fútbol para que se sumen a la causa. La intención es reunir esfuerzos que permitan llevar ayudas a las comunidades que más las necesitan y contribuir posteriormente a la reconstrucción de las zonas que sufrieron mayores daños.

Así, el llamado de James Rodríguez se suma a las diferentes iniciativas que han surgido desde el deporte colombiano para atender a las víctimas de una tragedia que, cuatro días después del terremoto, continúa dejando consecuencias en buena parte del país.

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