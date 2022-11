Hidroituango: Daniel Quintero aseguró que esta semana “EPM se jugará su propio mundial” para salvarse de millonaria multa

Daniel Quintero y turbina de Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró durante el consejo de Gobierno que esta semana será definitiva para EPM, por lo que se jugará “su propio mundial” al sincronizar las dos primeras turbinas de Hidroituango. Cabe recordar que en dos días se vence el plazo para que se ponga en funcionamiento la hidroeléctrica antes de que la compañía deba pagar una multa de 230 a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

“EPM se va a jugar esta semana su propio mundial, poner las dos turbinas a sincronizarla con el sistema interconectado nacional vale 1 billón de pesos y otros 3 billones en pérdidas si no se logra, estamos hablando de 4 billones de pesos”, dijo Quintero, que a su vez es presidente de la junta directiva de EPM.

Agregó que para que esto no ocurra, se deberá matricularse la turbina número dos ante el Sistema de Potencia Nacional, tal como ocurrió el 26 de noviembre con la turbina uno, y de esta manera evitar que se cobre la garantía por parte de la Creg.

“Para que no se cobre la sanción y dado que nos han dado señales claras de que no se va a cobrar, entonces, de poner en funcionamiento en sincronismo las dos turbinas, al lograr el sincronismo, es decir, enviar energía de aquí hasta allá en un periodo de tiempo relativamente corto de modo que XM diga la represa a funcionado”, dijo el mandatario.

Y puntualizó asegurando que de no cumplirse el plazo, buscará todos los mecanismos posibles para que EPM no se vea afectada. “Se tiene hasta las 12:00 de la noche del 30 para cumplir con ese plazo; no está fácil, vamos a hacer todo lo posible, y en caso de que no lo logremos vamos a buscar otros mecanismos, acciones legales, que nos reconozcan el COVID o algo por el estilo porque hay que defender a EPM”.

Justamente, el alcalde celebró en la noche del 26 de noviembre que la unidad uno cumpliera con los requerimientos para quedar inscrita como una máquina en capacidad de generar energía.

“Histórico. Hacia las 21:47 de hoy 26 de Noviembre 2022 la primera unidad de Hidroituango se sincronizó con éxito y de forma segura con el sistema de potencia nacional. La unidad uno queda lista para cuando se desee iniciar operación comercial”, señaló el mandatario a través de Twitter.

Esto se dio tras las pruebas mecánicas y eléctricas para chequear el correcto funcionamiento de los diferentes componentes de las máquinas. En cuanto a la unidad uno, se llevó a una tensión nominal, se sincronizó con el sistema interconectado y durante 30 minutos se supervisó su funcionamiento para recopilar información del comportamiento en el sistema nacional de potencia.

Las pruebas con paso de agua entre 15 y 169 m3 de agua por segundo no representaron riesgo ni para las comunidades aguas abajo como tampoco para el personal de la obra. Es una baja cantidad por cuanto, según la empresa, el río está trayendo 1.650 m3 de agua por segundo, de los cuales solo una décima parte entra al proyecto por casa de máquinas, el resto fluye por el vertedero.

Con esos datos, se logró consolidar la información para enviar a los reguladores de energía del país y quede matriculada para generar energía. Sin embargo, desde Empresas Públicas de Medellín (EPM) que está a cargo del proyecto, señalaron que aún no queda en operación comercial.

SEGUIR LEYENDO: