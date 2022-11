Cifra de la inflación volvería a la “normalidad” hasta dentro de 2 años

Banco de la República fijó su expectativa de inflación para los próximos 2 años. Este 2022 estaría por encima del 11 %. Colprensa

La junta directiva del Banco de la República ha publicado cuál será su expectativa en la cifra de la inflación para el año 2023, aunque la expectativa es que se mantengan los parámetros que se pronosticaban para este año, no descartan que la economía se normalice hasta entrados en el 2024. La cifra de la inflación para este año cerraría en un punto superior al 11 %.

La junta del emisor nuevamente explicó que la alta inflación es el resultado de múltiples fenómenos, y factores tanto nacionales como internacionales, además de transformaciones mismas que ocurren actualmente en el ámbito económico, detallaron además sobre la adversidad que se presenta, y que viene notándose desde septiembre del año pasado, cuándo en su momento se aumentaron las tasas de interés.

“El aumento de la inflación es el resultado de la confluencia de múltiples fenómenos, entre los cuales se destacan choques de costos externos e internos históricamente altos, y unos niveles de demanda dinámicos. A esto se suman procesos de indexación a tasas de inflación más altas y presiones cambiarias sobre los precios en un contexto de deterioro de las condiciones financieras internacionales”, detallan desde la entidad.

La cifra inflacionaria del 11 % da muestras de los estragos y consecuencias que ha dejado en Colombia la pandemia derivada del COVID - 19, entre muchos otros eventos que han jugado un papel preponderante en este rubro.

Adicionalmente, volvieron a defenderse sobre los señalamientos que suponían el poco aporte con sus medidas para frenar el alza en los precios, con esto se refieren a las críticas que ha lanzado el presidente, Gustavo Petro, cuándo aseguro que aumentar las tasas de interés por el contrario era una estrategia para seguir asfixiando el bolsillo de los colombianos.

Ante esto la junta directiva del banco de la república detalló:

“En este contexto adverso, desde septiembre de 2021 la Junta ha incrementado la tasa de interés de política desde el 1,75% —nivel que en su momento juzgó necesario para enfrentar anticíclicamente los desafíos recesivos de la pandemia— al 11% actual. Este ajuste ha sido consistente con el objetivo de llevar la inflación al 3%, inicialmente mediante un proceso de normalización de la política monetaria y más recientemente asumiendo una postura contractiva”.

El emisor estima que la normalidad tardaría un par de años

En su informe no avizoran, me estiman alguna eventualidad o crisis en el 2023, no obstante, esperan que con las condiciones actuales y sus previsiones, el próximo año la inflación sea del 7 %, cifra que inicialmente se esperaba para este final del 2022, pero, que por las razones anteriormente expuestas, se fijó en el 11 % o más.

Asimismo, la normalidad, por decir de alguna manera, volvería en el año 2024, y aunque no sustentan esta previsión, si dejan ver que la reducción en la inflación facilitaría la determinación de precios y salarios, por lo que espera que las políticas que se adopten en estas materias ayuden al cumplimiento de la meta.

“Con la información disponible y dado el tamaño de los choques registrados, la inflación anual se situaría al final de 2023 alrededor del 7%, trayectoria compatible con el retorno de la inflación a la meta del 3% al terminar 2024. La reducción de la inflación se facilita si quienes determinan precios y salarios incorporan en sus decisiones la senda esperada de convergencia hacia la meta”, concluyeron desde el emisor.

