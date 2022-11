Paola Jara respondió a las acusaciones de tratar mal a las teloneras: “No soy moneda de oro para gustarle a todas las personas”

Paola Jara estudió diseño de modas en la escuela Arturo Tejada Cano en Medellín (Créditos: Fotógrafo: Hernán Puentes - Cortesía Paola España Comunicaciones)

Paula Andrea Zapata Jaramillo, más conocida en la industria musical como Paola Jara, es una de las artistas femeninas del género popular y de despecho más importante del país. Sin embargo, la artista no se quiere quedar con el título de cantante, por lo que ha decidido añadirle a su vida los de empresaria y diseñadora de modas.

‘PJ Fitwear’ es el nombre que la artista paisa le dio a su marca de ropa deportiva, su emprendimiento. En diálogo con Infobae Colombia, Jara habló sobre el nacimiento de esta marca, sus últimos lanzamientos musicales y la reciente polémica en la que se vio involucrada, luego de que dos artistas que fueron sus teloneras, hablaran mal de su calidad como persona.

Una empresa que nació en pandemia

Si hay algo que se destaca en los shows de Paola Jara es su voz y talento interpretativo; sin embargo, sus atuendos y belleza no se quedan atrás a la hora de llamar la atención de su fanaticada. Esto se debe a que la artista paisa es una apasionada por la moda desde muy pequeña y se fija en todos estos detalles; de hecho, cursó diseño de modas en la escuela Arturo Tejada Cano en Medellín.

“Estudié diseño de modas hace muchos años, no pude terminar lastimosamente, hice cuatro semestres porque en esa época me salió la oportunidad de participar en el reality de ‘Se busca intérprete’. La música siempre fue mi prioridad y tenía que aprovechar esa oportunidad, pero la moda me ha encantado siempre”, señaló.

La artista paisa se esforzó por diseñar prendas de alta calidad que hacen lucir a la mujer fuerte, segura y hermosa (Créditos: Fotógrafo: Hernán Puentes - Cortesía Paola España Comunicaciones)

Aunque triunfó en la música, esta paisa siempre quiso emprender e intentó montar negocios en varias ocasiones con pijamas, lencería, splash, entre otros, pero en estos proyectos no funcionaron, según Paola, porque su música requiría más de su tiempo. Con esta nueva idea, el confinamiento por la pandemia fue ideal.

“Eso nació en pandemia, por estar todo el día de la pijama a la ropa deportiva; estábamos reinventándonos, no habían shows”, recordó la artista y agregó que en ese período de confinamiento, aunque pudo hacer nueva música, el ejercicio se convirtió en una herramienta de cuidado para el estrés y la angustia ante las afectaciones económicas.

Sobre ‘PJ Fitwear’ señala como una mamá orgullosa que “es 100% yo, de verdad tiene mi ADN y esencia. Estoy involucrada en cada detalle de diseño de las prendas y empaque ... me siento orgullosa de generar empleo, aunque sea una empresa pequeña, hay muchas personas trabajando con nosotros”.

Agregó que el diferencial de su marca es que son prendas pensadas para todo tipo de cuerpos,. “Pienso en cada detalle, con pretinas altas, buen ajuste, pensando en el gordito y la celulitis que a veces queremos disimular”.

El cierre musical de año con Paola Jara

En menos de un mes, Paola Jara tiene agendados más de 26 shows en todo el país (Colprensa)

Además de convertirse en una empresaria, la intérprete de éxitos como ‘Murió El Amor’, ‘Como Si Nada’ y ‘Mala Mujer’, también se encuentra presentando su nuevo EP titulado ‘Sin Ti’, una trilogía de canciones conformada por un tema inédito y dos covers.

“‘Ve y dile’ es mi tema inédito y los covers son ‘Después de ti’ y ‘No te pude retener’. Los videos los grabamos todos en un solo día, fue una maratón, pero el resultado me encantó y valió la pena todo el esfuerzo para que las personas los estén disfrutando”, dijo al respecto de su trabajo musical.

Adicionalmente, la artista ha estado realizando presentaciones en Colombia y otros países, como Chile, donde a tan solo unos días de haber lanzado sus canciones, sus fanáticos ya se las sabían.

Sobre este emotivo momento que compartió en sus redes sociales expresó: “Me sorprendió muchísimo ver que más de la mitad del público era chileno, habían colombianos y venezolanos, pero la mayoría eran de allá y se sabían las canciones. Fue mi primera vez en ese país y es de los mejores que he tenido en mi carrera”.

Anticipó que para lo que queda de este año 2022, tiene una agenda bastante apretada, calcula que hay más de 26 shows ya programados. “Amo lo que hago y me debo a mi público, pero claro que trataré de sacar tiempo para mi familia”.

Con el corazón tranquilo a pesar de las críticas

Aún cuando en Chile vivió momentos especiales, a su regreso a Colombia Paola Jara se encontró con una situación amarga, Luisa Chara, cantante que le abrió uno de sus recientes conciertos, señaló a la famosa paisa y su equipo de haberle faltado al respeto al sacarla del escenario.

A la denuncia de Chara hecha en redes sociales, se unió el testimonio de otra artista que fue telonera de Jara en años anteriores, Luna Valeria. Esta cantante afirmó que lo que le había pasado a su colega lo vivió ella cuando estaba empezando su carrera e intentó cantar a dúo con la famosa artista.

La cantante Paola Jara se refirió a la polémica con unas teloneras y señaló que "nada de lo que han dicho pasó así"

Al respecto, el organizador del evento en Chile se pronunció y señaló que lo que se dio fue un problema de organización en el que ni Paola Jara ni su equipo estaban involucrados. A pesar de ello, la artista se refirió al tema en su diálogo con este medio.

“Yo soy una persona muy justa y me duelen mucho las injusticias, cuando hablan mal de ti aunque intentes hacerte la fuerte, te duele, sobretodo cuando hablan cosas que no son ciertas. Me he llenado de coraje y fortaleza, no soy moneda de oro para gustarle a todas las personas”, señaló en un principio.

Luego agregó que en la actualidad, “en las redes sociales uno tiene que ser responsable de sus palabras y con lo que comparte. Yo estoy tranquila, tengo mi corazón y consciencia tranquila, en Chile fue un concierto maravilloso y quedo muy tranquila con lo que pasó esa noche. Tengo mi corazón en paz porque nada de lo que dicen, ni nada de lo que han hablado pasó así. Toca ser fuerte y aguantar”, concluyó.

Seguir leyendo