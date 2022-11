Desmienten a telonera de Paola Jara en Chile: habló el organizador del evento

El incómodo momento que Luisa Chara, telonera de Paola Jara, tuvo en medio de un show: “Fue una gran falta de respeto”. Foto: Instagram @paolajarapj @luisacharaoficial

Una fuerte polémica ronda a Paola Jara, luego de que dos mujeres que afirman haber sido teloneras de la artista en sus presentaciones, señalaran que recibieron malos tratos por parte del staff de la intérprete de Mala mujer y Salud por él le pidiera a Luisa Chara que dejara de cantar a mitad de una de sus canciones porque era el turno para la colombiana, por lo que apagaron su música.

¿Qué ocurrió? Pues bien, este lunes 21 de noviembre Chara compartió desde su perfil de Instagram un video en el que narró lo siguiente: “Resulta que salí a cantar y la gente estaba súper bacana… ya iba por mi tercer canción… y a la mitad me di cuenta de que me apagaron la música, las luces, me pararon el show y, de repente, empezó a llegar todo el ‘staff’ de Paola Jara, me empezaron a decir: —Permiso que va a venir Paola Jara, quítese-”.

Pero esta no fue la única denuncia que hicieron en contra de la cantante y esposa de Jessi Uribe, pues al parecer otra joven llamada Luna Valeria denunció que la artista no es como se muestra en las redes sociales. Esta telonera si pudo terminar su acto, ya que Jara se presentaría tarde en la noche y el turno de quien abrió el show fue más temprano.

Sin embargo, la telonera de la colombiana solicitó interpretar una canción con Paola Jara y pese a que su mánager le había indicado que sí, en el momento en el que llega la antioqueña al escenario le indica que no quiere cantar con nadie más.

“Fue muy despectiva y, ni siquiera fue como el rechazo, sino la cara que hizo, la cara de una persona pedante, soberbia… y era la segunda vez que me la hacía porque cuando tenía diez años pasó lo mismo”, indicó Luna Valeria en su relato.

Pero, ¿qué dijo el equipo organizador del evento en Chile? Según relató Juan Carlos del Toro Rad, mánager de Excálibur Producciones Chile, empresa que fue responsable de organizar el evento de la cantante colombiana en el país vecino del sur, a través de un video aseguró que Luisa Chara estaba planillada para terminar su función sobre las 12: 45 p. m., sin embargo, la joven continuó con el show.

“Se le avisa a su mánager que ese encontraba en el escenario ‘que por favor termine con la canción, que estaba en ese minuto’. Ellos hicieron caso omiso a esta petición y continúan con una nueva pista…”, es por esta razón que el staff de Paola Jara y los organizadores deciden terminar con el espectáculo que ofrecía Chara y que involucraba a tres artistas más.

También aseguraron que en ningún momento existió algún tipo de presión para bajar a la joven telonera del escenario, por parte del equipo de la colombiana, puesto que no se encontraban todavía dentro del recinto, por lo que “fue decisión de Excálibur Producciones acelerar este procedimiento para darle continuidad al show de Jara”.

Y concluyó diciendo: “En tiempos posteriores, específicamente durante el día lunes y ahora el día martes, se toma contacto con la artista Luisa, que a través de sus redes sociales agradeció la participación, entendiendo que la situación acontecida se debió —más que todo— a una descoordinación por parte nuestra como producción y de ellos como artista y en ello no tuvo nada que ver la cantante Paola Jara ni su staff”.

