Egan Bernal se entrena a toda marcha en la montaña de cara a la temporada 2023

Egan Bernal entrenando en Colombia

Egan Bernal no quita el pie del pedal ahora que se siente mejor a nivel físico, pues así lo demostró en un video que subió en las últimas horas en el que se le ve entrenando en las montañas de Cundinamarca.

El ciclista colombiano publicó en su red social de Instagram una parte de su preparación en un ascenso algo complicado de hacer. En la misma publicación escribió: “A lo bien a mi me gusta mucho esto, si no.... No estaría acá”.

Egan Bernal entrena por las montañas de Cundinamarca. Video tomado del perfil de Instagram de Egan Bernal

Bernal ha tenido un largo proceso de recuperación de su accidente, lo que no le permitió esta temporada estar en las más importantes competencias del calendario ciclístico con su equipo Ineos, pues solo le dieron permiso de estar en el Tour de Alemania, de Dinamarca y dos clásicas en el mes de agosto, quizás para hacer un chequeo de sus condiciones físicas hasta el momento.

Posteriormente regresó a Colombia para someterse a una última cirugía de rodilla en la que se le retiraría unos materiales que le ayudaron a recuperar su articulación para pasar a estar completamente recuperado de sus problemas deportivos.

Le puede interesar: Delitos sexuales y de violencia intrafamiliar en Bogotá: 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas en lo que va de 2022

Sin embargo, para el Ineos, para Egan y la afición del ciclismo, todavía quedan algunas dudas de cara a que pueda regresar a su máximo nivel deportivo como líder del equipo para las grandes rondas, pues hasta antes de su accidente, el colombiano hacía de jefe de filas de la escuadra inglesa dándoles el título del Tour de Francia y el Giro de Italia en 2019 y 2021 respectivamente.

¿Cuál será el calendario de Egan Bernal para el 2023?

El pedalista de Zipaquirá espera poder estar al 100% de sus condiciones, pues desde hace unas semanas algunos de sus directores deportivos hablaron de lo podría tentativamente su calendario para la temporada 2023, o al menos los primeros meses.

Puede leer: Paola Jara respondió a las acusaciones de tratar mal a las teloneras: “No soy moneda de oro para gustarle a todas las personas”

El director deportivo Matteo Tossato comentó que ya tendrían algunas competencias planilladas en las que podría estar Bernal en enero o febrero para dar inicio a su cronograma de carreras, previendo tener una visión más amplia de las condiciones en las que está el colombiano y si podría aspirar a estar en alguna de las grandes vueltas como el Tour de Francia en especial: “Es casi seguro que Egan comenzará en San Juan. Necesita algo de entrenamiento de resistencia y ritmo de carrera. Todas las dudas se han ido tras su operación de rodilla. Está listo y quiere volver a su mejor nivel”, comentó el italiano a La Gazzetta dello Sport.

Entretanto, Egan no es ajeno a los pensamientos de sus directores y también ha dicho que se concentrará para estar en el Tour de Francia del 2023, carrera que el Ineos Grenadiers ha estado persiguiendo desde hace tres temporadas desde que la ganó Bernal, pues después con Richard Carapaz, quien abandona la escuadra esta temporada, no lograron estar en la primera casilla del podio. Sin embargo, no han dejado de aspirar a la victoria, algo que se constata con el tercer lugar conseguido este año por el inglés Geraint Thomas.

SEGUIR LEYENDO: