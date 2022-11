Polo Polo se revictimizó tras afirmar que la desigualdad no existe: dijo que a veces no le alcanzaba para comprar salchichón

Miguel Polo Polo se defiende tras afirmas que la desigualdad no existe. Foto: Twitter del congresista.

“De desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad”, fue la polémica y controvertida declaración que el congresista Miguel Polo Polo emitió este jueves 24 de noviembre en el Congreso cuando se discutía la creación del Ministerio de la Igualdad. Tras una oleada de duras críticas en su contra, el representante volvió a referirse al tema y se defendió.

En Twitter, donde emite duros cuestionamientos contra el Gobierno casi que las 24 horas del día, Polo Polo arremetió contra sus críticos y enfiló sus comentarios contra la prensa colombiana que documentó sus polémicas declaraciones en el legislativo colombiano.

Según el joven tuitero, los medios que reportaron sus consideradas desafortunadas declaraciones son “oligarcas”. Además, defendió su camino para llegar a la política y sacó a relucir algunos de los esfuerzos que ha desempeñado en sus 26 años de vida.

“Ahora la élite académica gomela, los periodistas q han vivido toda la vida de medios oligarcas y los políticos corruptos a venir a decime a mi; un pelao negro y q salió adelante vendiendo planes, pinturas y domicilios, q soy un indolente y no conozco la realidad de ¡Patéticos!”, señaló Polo Polo.

El representante a la Cámara crítico al MinIgualdad. Foto: Colprensa

En otros trinos, aseguró que él “viene de abajo” y aseguró que, contrario a lo que varios de sus detractores le decían, él siempre había luchado por acabar con la desigualdad. Con ese trino publicó varias fotografías de su época escolar y hasta se dejó ver con la camiseta de la empresa Tigo cuando, según contó, vendía planes de celular para subsidiarse sus estudios universitarios.

“Yo vengo de abajo, de las clases populares, de un pueblo caribeño hermoso pero lleno de pobreza, y jamás mi motivación fue la IGUALDAD, porque no soy envidioso; mi motivación fue salir adelante y superarme. Entendiendo q soy diferente al resto y mis resultados iban a ser distintos”, agregó el parlamentario derechista.

Miguel Polo Polo se defiende tras afirmas que la desigualdad no existe

Además, se enfrentó con vehemencia a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, que fue una de las que se mostró desconcertada tras las polémicas declaraciones de Polo Polo.

“Estoy demasiado indignada con la frase “De desigualdad nadie se ha muerto”. Yo, que vengo de una Ranchería humilde de La Guajira, que he visto a los niños y niñas morir de sed, que he vivido en carne propia la muerte por la DESIGUALDAD en este país. Esta frase es canalla”, señaló la congresista.

Tras esa pulla, Polo Polo recordó que viene de Tolú, Sucre y aseguró que, supuestamente, el pan de cada día de ese municipio cordobés era ver puñaladas. Además, se revictimizó diciendo que a veces almorzaba salchichón pero que, en ocasiones, no le alcanzaba el dinero para comprarlo. Así mismo, dijo que la gente de ese sector colombiano lo que le preocupaba era salir de la pobreza y no andar pendiente de la desigualdas que, a su concepto, no existe.

“Ay señora, yo también vengo de un lugar donde las puñaladas eran cotidianas y donde la única liga en el plato de comida era el salchichón (y eso, cuando había pa el). Y ninguno allá se quejaba por q era “desigual”, ni les importaba. Allá se preocupaban era por salir de pobres”, señaló el representante.

Miguel Polo Polo se defiende tras afirmas que la desigualdad no existe

Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico —a quien Polo Polo le dijo en la sesión que “si vamos a hablar de violencia política, mejor échele un ojo a su árbol genealógico, que se puede encontrar con muchas sorpresas”—, calificó el comentario de la desigualdad como humillante. Además, exigió respeto para ella y para la representante por Antioquia, Luz María Múnera, a quien Polo Polo envió a “revisarse los oídos”.

SEGUIR LEYENDO: