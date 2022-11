Conozca los barrios más seguros para vivir tranquilo en Bogotá

Panorámica de Bogotá. Barrios de la ciudad en los que podría vivir más tranquilo. Foto: Colprensa/ Álvaro Tavera.

La capital colombiana suele ser reconocida como insegura casi que a cualquier hora del día, sin embargo, hay zonas que cuentan con más seguridad que otras, algo que las hace atractivas para muchas familias y personas en cuanto a vivienda se refiere, por lo que aquí le mostramos algunas de las zonas más tranquilas para vivir en Bogotá.

Muchas veces en lo que primero se piensa para mudarse a un sector es el estrato, pues para nadie es un secreto que económicamente esta caracterización puede marcar una diferencia importante, dado que para muchas personas pueda que no sea viable algunas zonas.

Justamente de eso se trata, de poder encontrar un balance entre seguridad, que hace parte de la calidad de vida, y lo monetario, sobre todo si la intención es arrendar.

Algunos barrios de la localidad de Kennedy podrían ser una buena opción para vivir teniendo en cuenta que es un lugar central, con varias vías importantes cercanas y con un poco más de seguridad que otras partes. Por ejemplo los barrios Mandalay, Marsella, Castilla y Techo podrían ser una buena opción.

Estos lugares gozan de buena ubicación al contar con una clínica cerca, centros comerciales, almacenes de cadena y diferentes formas de transporte público.

También, y no muy lejos de los barrios anteriormente mencionados, se encuentra Puente Aranda, pero ojo, ya se sabe que todo tiene su más y su menos, entonces cada localidad tiene sus zonas más seguras y otras no tanto. Puente Aranda puede ser una buena opción también el contraste económico, pues aunque hacia la parte sur está el Centro Comercial Centro Mayor, en sus alrededores se vive cierta tranquilidad en los barrios que lo rodean, con tiendas, almacenes y restaurantes tradicionales, lo cual no hace que la vida sea tan costosa y en cambio sí un poco más segura por su dinámica diaria.

Otras zonas en las que se puede vivir más tranquilo en Bogotá

Yendo más hacia la parte central del mapa de Bogotá, otra localidad que suele ser reconocida por su comodidad y tranquilidad, aunque con un poco más de gastos, es Teusaquillo. Allí las condiciones cambian un poco, pues algunos de sus atractivos son de mucha importancia para la ciudad, tales como el Parque Simón Bolívar, el Parkway, entre otros, lo cual hace que su seguridad sea un poco más alta que en lugares que ya se han dicho.

Esta localidad también cuenta con centros comerciales, tiendas de barrio, hospitales cercanos, práctico transporte y es una de las zonas más centrales de la ciudad, pues resulta fácil llegar casi que a cualquier parte de Bogotá desde allí.

Finalmente hacía la zona norte, más exactamente en Usaquén se encuentra quizás unas de las partes más seguras de la capital, pues estar los mismos habitantes reconocen que estar cerca a instalaciones de la Fuerza Pública les brinda un poco más de seguridad y confianza para hacer algunas actividades al aire libre sin perder la atención en lo que pasa alrededor, pero tampoco perdiendo la tranquilidad.

Además, una parte importante de esta localidad cuenta con seguridad privada, por lo que es muy llamativa para vivir tranquilamente, aunque allí sí se debe tener en cuenta todo los requerimientos económicos para arrendar o incluso comprar una vivienda.

