(Video) Incendio de carrotanque generó el cierre en la vía Bogotá-Villavicencio por varias horas

Incendio de carrotanque fue atendido por las autoridades de emergencia. (@CoviandinaSAS)

Siendo la 1:20 de la tarde del miércoles 23 de noviembre, se presento una emergencia en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. El concesionario que opera en este corredor vial, Coviandina, reportó que un vehículo de carga tipo carrotanque se incendió a la altura de los primeros 500 metros de esta carretera, poco antes del primer túnel.

“(1:20 pm) *Atención* Autoridades informan cierre total de vía en el k0+000 y el peaje de Boquerón por incendio de vehículo carrotanque en el sector del K0+550 antes de ingresar al túnel. Se atiende situación por parte del personal y organismos de socorro. Siga recomendaciones (sic)” informó Coviandina.

Tan pronto se conoció de esta emergencia, se activaron los protocolos de emergencia correspondientes para sofocar las llamas, al lugar de los hechos asistieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Restrepo, Candelaria, Puente Aranda y Chipaque, contando con el apoyo del Grupo Especializado de Materiales Peligrosos, además del soporte del concesionario que opera en este tramo de la vía. Cabe resaltar que la vía permaneció cerrada en ambos sentidos, hasta que las autoridades tuvieran el control de la emergencia.

Luego de varios minutos de trabajo por parte de las autoridades de emergencia, se logró controlar la conflagración sobre las 2:47 de la tarde, momento para el que los bomberos procedieron a controlar los puntos calientes que permanecían en el automotor de carga.

“(2:47 pm). ¡Atención! Autoridades informan que Bomberos Bogotá, Chipaque y equipos del concesionario, lograron mitigar el incendio del vehículo carrotanque en el Pr 0+050. Continúa la atención de la emergencia. Siga las recomendaciones del personal (sic)”, añadió Coviandina desde su cuenta de Twitter.

Luego de la operación desplegada por parte de los bomberos, pasadas las 3:00 de la tarde fue reabierto el paso por este corredor vial. A pesar de la intensidad de las llamas, las autoridades pudieron mitigar la emergencia en un tiempo no mayor a 2 horas.

“(3:05 pm) ¡Atención! Luego de ser atendida la situación se restablece la movilidad en el K0+050. Transite con precaución y conserve su distancia dentro y fuera de los túneles para evitar siniestros viales. Puntos críticos en constante observación (sic)”, concluyo Coviandina desde Twitter, respecto a esta emergencia.

Por el momento, las autoridades no han confirmado las causas que desataron esta conflagración. No obstante, se resaltó que el hecho no hubiera dejado lesionados.

En cercanías al túnel de Briceño se presentó el incendio. Video tomado de @DiegoAriasF1

