$ 190 millones costará el mantenimiento del vagón de metro que trajeron a Bogotá, asegura concejal Heidy Sánchez

La concejal Heidy Sánchez señaló que el vagón que llegó a Bogotá no es real, sino una maqueta. (Twitter Claudia López)

La concejal Heidy Sánchez de la Unión Patriótica criticó duramente esta semana a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras importar desde China un vagón como los que tendrá el metro de la ciudad. Aseguró que ni siquiera es real, y su mantenimiento costará 190 millones de pesos.

La funcionaria hizo el señalamiento durante la sesión que se llevó a cabo el martes 22 de noviembre en el cabildo distrital y aseguró que se trataba de un capricho de la mandataria local.

“Resulta que esa maqueta que tenemos hoy de metro que está como una atracción turística en el Museo de los Niños, será un gasto que vamos a tener que soportar como ciudad durante los próximos años. Tenemos un sistema de movilidad supremamente ineficiente y en el presupuesto del año 2023 vamos a tener que aprobar 190 millones de pesos para el mantenimiento del nuevo juguete de la alcaldesa”, reprochó.

Aseguró también que se trataba de una burla para capital colombiana y que esos recursos se deberían emplear para fortalecer a la Secretaría de Integración Social, los colegios públicos o la estructura ecológica principal. Y sostuvo que era un derroche, cuando a los habitantes de la ciudad e incluso a los del todo el país les va tocar cubrir el déficit del actual sistema masivo de transporte público.

“No contentos con eso vamos a tener que subsidiar no solamente desde Bogotá, sino también todo el país, 3 billones de pesos para el fondo de estabilización tarifaria del año 2023, que va dirigido a cubrir las ganancias de los operadores privados de Transmilenio. Este gobierno no dice y no hace absolutamente nada y le parece muy bonito botar”, agregó.

De hecho, en su cuenta de Twitter dejó una copia de un derecho de petición que envió al Distrito donde le responden que el vagón es una maqueta a escala real con la que la intervenduría de esta obra verificará los diseños finales del futuro tren metropolitano de la capital colombiana.

La cabildante también reaccionó a una publicación en esa misma red social del jefe de Estado, Gustavo Francisco Petro, donde citó datos de los costos del sistema operativo de buses en Santiago de Chile, y señaló que generaba perdidas a diferencia del transporte férreo.

“Totalmente de acuerdo presidente @petrogustavo. Pero para que el sistema férreo capture la demanda debe estar diseñado con alta capacidad y para estructurar la movilidad, no para hacer las veces de un bus más como están diseñadas líneas 1 y 2 del metro (sic)”, respondió.

Sánchez también anexó la carta que le envió al mandatario y al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, donde les advirtió que el metro elevado tendrá un sobrecosto de casi 1 billón de pesos y que será un alimentador para las troncales de Transmilenio.

“Nos preocupa que la línea 1 esté diseñada para asumir el papel auxiliar del sistema de buses. Su trazado como segundo piso de las troncales de Transmilenio, particularmente de la Troncal de la Caracas, y la demanda proyectada a atender a futuro : 58.600 p/h/s en 2057”, sostuvo.

Precisamente, el presidente Petro de nuevo criticó que se prioirizara este proyecto, en vez del que se planteó cuando fue alcalde de la ciudad, en un congresos de infraestructura que se realizó en Cartagena.

“A la fecha variado el proyecto, pasados ya 8 años, casi 9, no conocemos el estudio y diseño del otro proyecto, simplemente se suspendió, simplemente no era del agrado de ciertas capas de la vida política el que Bogotá tuviera un metro subterráneo, afectaba intereses, no era un problema técnico ni financiero, porque Colombia podía sustentar ese proyecto”, citaron de las declaraciones del mandatario en el periódico El Tiempo.

