Alfredo Saade celebró la personería jurídica del partido de Miguel Polo Polo: “Cada día se le cierra más el cerco a María Fernanda Cabal”

Por medio de una resolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció este miércoles al Partido Ecologista Colombiano con personería jurídica y por ende, se convirtió en partido político. Hay que anotar que este movimiento le dio el aval al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo en la curul afrodescendiente.

Frente a la decisión de la entidad electoral, el ahora partido informó que se declarará de Gobierno, posición política totalmente diferente a la que ha desarrollado el representante Polo Polo en el Congreso de la República.

Esta situación fue aprovechada por el exprecandidato presidencial del Pacto Histórico, Alfredo Saade. A través de un trino en Twitter, el pastor cristiano y cercano a la Gobierno de Gustavo Petro, le envió un mensaje a María Fernanda Cabal, después de conocer la noticia del Partido Ecologista Colombiano.

“Polo Polo se volvió partido de gobierno. Cada día se le cierra más el cerco a @MariaFdaCabal. Primero fue Pepe Felix su esposo y ahora su hijo adoptivo. Te esperamos Mafe. Siempre serás bienvenida. Levántate Colombia”, escribió Saade.

“Como naciente partido político, nos sentimos representados en la coalición de Gobierno y sus propuestas de cambio. Queremos apoyar con fuerza, junto a los movimientos negros y populares al nuevo proyecto del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, por lo que declaramos nuestra intensión de ser partido de Gobierno”, informó el partido del que hace parte Polo Polo en un comunicado.

Ahora Miguel Polo Polo podría presentar un recurso de reposición ante el Consejo Nacional Electoral para renunciar a su colectividad y seguir en la orilla de la oposición.

Hay que anotar que el CNE también negó por improcedente una acción que interpuso el congresista Polo Polo en medio del proceso en el que solicitaba no reconocerle la personería jurídica al movimiento.

“En relación con la solicitud del señor Miguel Polo Polo en el sentido de que no se reconozca la personería jurídica a la colectividad, se rechazará por improcedente, atendiendo que el peticionario no representa ni hace parte de las directivas del Partido Ecologista Colombiano”, informó la entidad electoral.

Por ahora, Miguel Polo Polo no se ha pronunciado sobre la decisión del CNE. Pero sus compañeros en el Congreso de la República, sí.

Como es el caso del representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo. “El Consejo comunitario que avaló a @MiguelPoloP le otorgaron personería jurídica y se declararon partido de gobierno para apoyar a Petro ayy Polo Polo. No me imagino a @MariaFdaCabal: su esposo negociador de Petro y su ahijado obligado a apoyar a Petro. No puedo de la risa”, escribió el congresista.

El pasado 7 de octubre, Saade también utilizó las redes sociales para responderle a Miguel Polo Polo. Ese día, el congresista de oposición escribió: “¿El partido conservador apoyará la reforma de Petro donde se le colocaran impuestos a la Fe de los colombianos?

A lo que Saade respondió: “Miguel, usted es hijo de un hombre que amó profundamente a Dios, que entregó su vida a Jesucristo y era guiado por el Espíritu Santo. Le aseguro que desde la diestra del padre donde está sentado, no apoya sus mentiras. Vuélvete a Dios hermano, eres valioso para la obra del señor”, agregó el pastor cristiano.

