El ministro de Defensa respondió duramente las críticas de Iván Duque a la salida de oficiales: “No sabía que él tenía militares y policías de su gobierno”

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, respondió a las críticas que hizo Iván Duque respecto a la salida de algunos oficiales de las fuerzas armadas del país. En medio de la presentación de su libro, el expresidente de la nación aseguró que sacar a 60 generales era un ‘desprecio’ a los más de 30 de formación. De acuerdo con lo que le contestó el actual ministro de Defensa, el predecesor de Gustavo Petro debe entender que las instituciones armadas del país no están adscritas a ningún gobierno.

“Sacar a 60 generales (...) es un desprecio a un proceso de formación de más de 30 años, eso sencillamente es un pésimo precedente para el país. Intimidar por la vía de pasar la guillotina a la fuerza es debilitar a lo más valioso, son esos hombres y mujeres”, comentó el exjefe de Estado que anda promocionando el libro que escribió acerca de los cuatro años que estuvo al frente de la administración del territorio nacional.

La publicación de Iván Duque se hizo con el apoyo de Villegas Editores. El libro lleva por nombre ‘Duque, su presidencia (2018-2022)’.“Uno es un termostato en la sociedad, uno no se puede dejar llevar por emociones y gobernar solo para un grupo de personas y mucho menos dividir como sociedad”, dijo sobre él.

“Las Fuerzas Militares y la Policía son instituciones que no están adscritas a ningún gobierno, si lo que dice el expresidente Duque es que es gente de su gobierno, no sabía que él tenía particularmente militares y policías de su gobierno. Nosotros tenemos Fuerzas Militares y Policía del Estado colombiano. No hay ninguna actividad de persecución”, contestó Velásquez a los alegatos del exmandatario.

Explicó, en medio de su intervención, que los cambios en las cúpulas de las Fuerzas Militares y la Policía estuvieron plenamente justificados y que “no hay como causa nada que tenga que ver con haber prestado un servicio importante al país en los años en que el Duque ejerció la Presidencia”.

En su momento, cuando se vieron los primeros cambios en estas fuerzas, Gustavo Petro comentó que la razón de las modificaciones estaba lejos de ser por opiniones políticas o razones personales. “Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa es que esta Fuerza Pública sea profesional en todo el sentido de la palabra. Queremos una política de dignificación y de mejoría de la calidad de vida de los soldados y los agentes de policía”, enfatizó.

El presidente, por aquellos días, fue fuertemente cuestionado por sus opositores, entre ellos, Fico Gutiérrez. Según él, esto pondría en riesgo la seguridad del país. “Barrer con más de 50 generales en Fuerzas Militares y Policía es un acto premeditado que desfortalece nuestras capacidades para enfrentar grupos armados. Se pone en riesgo la seguridad. Arrasa con experiencia y conocimiento. Éxitos a la nueva cúpula Militar y de Policía”, comentó en su cuenta de Twitter.

En una entrevista con Caracol Radio, hacia julio de este año, Iván Duque comentó que lo que necesitaba el entrante ministro de Defensa de Gustavo Petro era generar confianza en los integrantes de las fuerzas militares. “No conozco al nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, pero es importante que ante la responsabilidad que él asume, genere confianza en las fuerzas, con los sectores que ha agredido”, afirmó Duque, en su momento, cuando todavía ocupaba la Casa de Nariño.

“Colombia necesita hoy una despolarización. El nuevo gobierno va a recibir a un ELN mucho más débil. Cualquier aproximación debe partir de la liberación de los secuestrados y claramente parar la violencia”, añadió el entonces jefe de Estado en una entrevista con esa emisora.





