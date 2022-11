Jalón de orejas al ministro Iván Velásquez por no asistir a debate sobre seguridad en el Senado: “Nos están matando”

El viceministro de Defensa defendió a su jefe, Iván Velásquez, por no asistir a debate para hablar de la crisis de violencia en el país. REUTERS/Luisa González

Este martes 22 de noviembre se había citado un debate de control político en el Senado de la República para discutir la inseguridad que azota, sino a todas, a la mayoría de ciudades de Colombia. El ausentismo fue protagonista en ese espacio: no solo faltaron varios congresistas sino también el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y los dirigentes de la Fuerza Pública.

La inasistencia de los encargados de velar por la seguridad nacional no pasó desapercibido por el citante del debate, el senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, quien criticó la ausencia del funcionario y de los dirigentes del Ejército y la Policía Nacional.

En el debate, el congresista mostró fotos y videos de varios hechos violentos que se han vivido en los últimos días en varios sectores del país y aseguró que esas imágenes, lamentablemente, no las pudo evidenciar el titular del Ministerio de Defensa.

“Esto es lo que lamentablemente no quiso ver o no quiso atender el ministro de Defensa”, aseveró Chacón, quien hizo una radiografía de la crisis que vive Colombia en materia de orden público. Allí, recordó la masacre en Putumayo y dejó varios cuestionamientos al funcionario por no “darle la cara” al país en esos temas. Pese a la ausencia, el senador continuó con el debate.

“A mí no me faltan al respeto, le faltan el respeto al Congreso, al país, a la función propia del control político, que es una de nuestras funciones constitucionales. Seguramente con esa inasistencia que no hiciéramos el debate, pero se equivocan porque yo no hago debates personales, lo hago por la nación, este no es mi primer debate sobre seguridad, yo no personalizo los debates”, señaló el legislador.

El senador citante, Alejandro Carlos Chacón, cuestionó que el funcionario no haya llegado a responder por las cifras de homicidios, hurtos y otros delitos. Foto: archivo.

Chacón aseguró que el ministro no fue al Congreso porque, supuestamente, quería evitar que se celebrara ese debate de control político donde le exigían respuestas al Gobierno y a las Fuerzas Militares por las acciones que están realizando para preservar la tranquilidad de los colombianos.

Además, dijo que, pese a que varios de sus colegas senadores tampoco asistieron al evento, él seguiría exigiendo las respuestas que, a su juicio, necesita entregar el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad nacional. “Lamento mucho el desinterés, el irrespeto, pero así sea con el celador, con el guardia, con nuestra Policía que nos cuida en este Congreso, haré este debate”, añadió el senador Chacón.

Partido Liberal regañó al MinDefensa por ausencia en debate sobre inseguridad

En esa línea, cuestionó la iniciativa de Paz Total, con la que el Ejecutivo pretende desmovilizar a las bandas delincuenciales y grupos armados que azotan a varias regiones del país. De acuerdo con el congresista liberal, varias de esas estructuras continúan con su flagelo hacia la ciudadanía.

“Que sepa el señor ministro que nos están matando, que nos están secuestrando, que están extorsionando, que siguen desapareciendo personas y que necesitamos ministro y Fuerza Pública para enfrentar todas las actividades delincuenciales que aún siguen ocurriendo en Colombia”, sentenció.

Reclamo de liberales a MinDefensa y al Ejército por ausencia en debate sobre inseguridad. Foto: (Colprensa - Diego Pineda)

En esa línea, le pidió al gobierno Petro que no “debilite a las Fuerzas Militares” porque sería el factor que está permitiendo que persistan las agresiones contra la gente. Sin embargo, el debate sí contó con presencia gubernamental; asistió el viceministro de Defensa, Rafael Lara, quien aseguró que desde la Casa de Nariño están prestando suma importancia a la situación de orden público de la nación. Además, justificó la inasistencia del ministro Iván Velásquez.

“La no presencia hoy del ministro de Defensa, efectivamente es porque estaba en los diálogos vinculantes en Juradó y él es serio, íntegro y con carácter. Los comandantes de las Fuerzas tampoco están en función de una orden que el presidente de la República les dio en relación a lo que viene pasando. Él ha dicho que la Fuerza Pública debe actuar con contundencia, por supuesto en el marco de los Derechos Humanos, pero con contundencia”, aseguró Lara.

