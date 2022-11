Superintendencia de Industria y Comercio multó a la cadena de comidas rápidas KFC: esta es la razón

KFC deberá resolver las fallas expuestas por sus consumidores para no recibir una nueva penalidad | Foto de referencia: REUTERS/Alexey Malgavko

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una millonaria sanción a Inversiones INT Colombia S.A.S., operador en Colombia de la compañía KFC, tras conocerse las más de 2.117 peticiones, quejas y reclamos (PQR) que alegaron múltiples deficiencias en la paltaforma de comercio electrónico.

De acuerdo con lo que se informó en horas recientes, la cadena de comidas rápidas deberá pagar una multa de 106 millones de pesos, por afectar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, “al incurrir en fallas en la calidad del servicio posventa, como consecuencia de la no entrega, la entrega tardía, en mal estado y/o incompleta de los pedidos realizados por los consumidores”.

En medio de las investigaciones, la SIC encontró en los muestreos tomados a la página web y al aplicativo digital de la multinacional que, además de dar por finalizados pedidos sin haber hecho la entrega efectiva, cientos de entregas se hacían por fuera de los tiempos estipulados en los términos inicialmente informados.

“También se encontraron quejas por productos que no cumplían las expectativas de los consumidores, al no reunir las condiciones de calidad esperadas; así como entregas incompletas, quedando como faltantes algunas porciones, papas, churros, “popcorn”, bebidas, ensaladas, salsas, productos de cortesía y de promociones ofrecidas, entre otros”, agregó la entidad sobre el análisis a las plataformas de ventas digitales de KFC, hecho entre el 1 de enero y 25 de octubre de 2020.

Otro de los hallazgos que hizo la autoridad nacional en este caso fue que, aunque la plataforma de comercio electrónico contaba con un mecanismo para que los consumidores radicaran sus PQR, no se cumplía plenamente con las exigencias normativas al no permitir que se tuviera constancia de la fecha y hora de radicación, y por no tener un sistema para su posterior seguimiento.

La SIC también reveló que fueron decenas de pruebas las que se hicieron en medio del estudio a la app de KFC en Colombia | Imagen de referencia

Por último, se logró determinar que, para la fecha en que se dio inicio a esta investigación, la página web de KFC en Colombia no contaba con un enlace que remitiera a la dirección de la SIC en su rol de protección al consumidor.

“En el curso de la investigación, se verificó la página web www.kfc.co y se pudo verificar que omitió incluir dentro de ella las condiciones generales de los contratos de manera fácilmente accesible y disponible para su consulta, impresión y descarga, antes y después de realizada la transacción comercial. Asimismo, se evidenció que la información que proporcionaba la sociedad sobre sus datos de identificación era insuficiente en la medida en que no incluyó su Número de Identificación Tributaria (NIT)”, concluyó la Superintendencia.

Es clave recordar que la operadora de esta cadena en Colombia podrá presentar pronunciarse en contra de esta determinación por medio un recurso de reposición.

Sin embargo, las peticiones, quejas y recursos radicados en contra de esta compañía, no son las únicas maneras que han encontrado sus clientes para manifestar incoformismo en contra de los servicios posventa, teniendo en cuenta que en redes sociales se cuentan por decenas las publicaciones que buscan llamar la atención a través de los medios digitales.

Comentarios en contra de KFC

Queja en contra de los tiempos de entrega de la aplicación de KFC | Captura de pantalla Twitter

Queja en contra de la aplicación de KFC | Captura de pantalla Twitter