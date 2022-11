Día sin IVA: el presidente Gustavo Petro explicó por qué se eliminó la jornada de diciembre

El presidente Gustavo Petro señaló que la decisión de eliminar el Día sin IVA se debió a falta de diferenciación con productos nacionales

En los próximos días debería expedirse el decreto que prepara el Ministerio de Hacienda para derogar el artículo que estableció el Día sin IVA el próximo 2 de diciembre. Una decisión que, apenas desde su anuncio, causó polémica por parte de los gremios del comercio que consideraban esa exención como una oportunidad para dinamizar la economía. Pero ya no hay marcha atrás, el ministro José Antonio Ocampo y el presidente Gustavo Petro defendieron su eliminación.

El presidente Petro le respondió a través de Twitter a Jaime Cabal, presidente de Fenalco, quien defendió el Día sin IVA en Radio Nacional. Según el líder gremial, el sector comercio dejará de vender 12 billones de pesos, que consideran una cifra considerable en el agregado nacional, porque la cadena de valor incluya la producción nacional.

Para el jefe de Estado el origen de los productos exentos durante la jornada de exención es uno de los motivos para no realizar el tercer Día sin IVA programado para el próximo mes. Petro sostuvo que la adquisición de bienes importados puede generar un daño en la economía nacional.

“En la medida que el día sin IVA no separa la venta de productos nacionales de importados, genera un fuerte daño a la economía. Si queremos mejorar la situación económica, hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia”, escribió el presidente.

Se trata de una jornada de exención heredada, debido a que fue el gobierno de Iván Duque el que creo la norma que autoriza los días sin IVA, hasta máximo tres por año. El anterior mandatario convocó dos en la primera mitad del año y el tercero quedaría programado para realizar las compras de navidad.

Petro y sus aliados políticos fueron críticos de esa iniciativa antes de llegar al Gobierno. Sin embargo, en el trámite de la reforma tributaria se había aprobado realizar esa última jornada. Incluso el senador Gustavo Bolívar había propuesto que se realizara únicamente excluyendo del impuesto a los productos nacionales.

Contrario a esa posibilidad, el ministro José Antonio Ocampo confirmó que desde el Ministerio de Hacienda trabajan en un decreto para derogar el Día sin IVA por varias razones. La primera es que consideran que es muy pronto para realizar la logística correspondiente y que no compensa los costos que se asumen por concepto de recaudo.

Así mismo, sostienen que las tres fechas convocadas en 2021 implicaron 471 mil millones de pesos en costo fiscal que representaron las ventas no gravadas por más de 31 billones de pesos en el total de jornadas. Para este año, estiman que el costo fiscal podría estar alrededor de 276 mil millones.

El director de Fenalco, en diálogo con Radio Nacional de Colombia, señaló que el costo fiscal se compensaba el mismo día. “Lo que a veces no han entendido algunos funcionarios del Gobierno es que el esfuerzo de los productos que no tienen IVA, ese costo se compensa, porque las ventas crecen más del 100 % sobre un día cualquiera. Entonces los productos que sí tiene IVA, ese recaudo de IVA es superior al que no se recauda”, sostuvo.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) señaló que estas fechas son claves para el comercio electrónico, que han generado ventas a través de canales digitales por 4.97 billones de pesos a través de más de 13,2 millones de transacciones digitales aprobadas.

Además, que desde ese gremio han trabajado con el comercio para que estén preparados para la fecha del 2 de diciembre, en infraestructura, logística, facturación, inventarios y demás. “Esperamos que el Gobierno Nacional reconsidere su propuesta de decreto que busca eliminar la realización del tercer Día sin IVA en 2022″, señaló María Fernanda Quiñones Zapata, presidente ejecutiva de la CCCE.

