Qué pasará con la búsqueda de Javier Velilla, el vigilante desaparecido en La Calera hace más de una semana: “No pierdo la esperanza de encontrarlo”

En la imagen, la familia de Javier Velilla, el guarda motorizado de un conjunto de La Calera que está desaparecido desde el 12 de noviembre de 2022 tras ser arrastrado por un alúd de tierra producto de las fuertes lluvias.

A casi dos semanas de que Javier Velilla, el guardia motorizado que laboraba en el conjunto de La Calera conocido como Arboretto, desapareciera tras ser arrastrado por una avalancha de tierra ocasionada por la ola invernal que azota a Bogotá, su esposa, Luz Ángela Ríos Camacho, manifestó que aún no pierde la esperanza de que su esposo sea hallado con vida.

La vida de Luz Ángela y sus cuatro hijos: Johan, Dilan, Keiner y Valeria, dio un giro de 360 grados el pasado sábado 12 de noviembre, cuando su esposo fue arrastrado por una torrencial corriente de agua que se produjo en La Calera luego de que las seis pequeñas quebradas de la montaña se desbordaran por cuenta de las lluvias. La intersección de los fluentes, que buscaban su cauce normal, arrasaron con todo a su paso: árboles, lodo y hasta basuras.

Desde entonces, los organismos de socorro de la ciudad destinaron todos sus recursos para hallar a Javier Velilla. Sin embargo, ya que la normatividad de rescate era de siete días y estos se cumplieron este domingo 20 de noviembre, las labores propias de búsqueda y rescate se dieron por concluidas.

“A doña Ángela y toda la familia del señor Velilla por supuesto mi afecto, mi solidaridad. Los hemos acompañado todo el tiempo. Uno es el tiempo normativo y el tiempo se cumplió ayer, sin embargo, los bomberos van a seguir en el área con ellos haciendo labores de adaptación que a su vez sirven de búsqueda. El tiempo normativo terminó ayer y por lo tanto ellos pueden acudir a otro tipo de mecanismos jurídicos también. Esa información se la hemos asesorado y estamos acompañando”, explicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Pese a la noticia y a que ya han pasado varios días desde la desaparición del guardia motorizado, Luz Ángela aún no pierda la esperanza de que su esposo sea hallado con vida en las próximas horas y que pueda volver a casa con su familia.

“Yo, sin embargo, no pierdo la esperanza de encontrarlo. Para mí, él está ahí, vivo. Él y yo tenemos muchos planes”, expresó Ríos Camacho en diálogo con el diario El Tiempo.

Por ahora, aseguró al mismo medio que ha tenido que mantenerse fuerte para sus cuatro hijos, quienes se han visto completamente afectados por la situación, especialmente, teniendo en cuenta la posibilidad de que su padre no sea hallado con vida.

“Mis hijos están muy afectados. Todo esto se pudo evitar. Sé de mujeres líderes del barrio que habían visitado la Corporación Autónoma Regional (CAR), que había hablado de la caída de árboles y desbordamiento de quebradas, pero ellos siempre le tiraban la bola a la Alcaldía. Así no era. Siempre se lavaron las manos”, indicó Luz Ángela al rotativo bogotano.

Los hechos

Imagen de archivo del Cuerpo de Bomberos de Bogotá en la búsqueda de Javier Velilla en la vía La Calera - Bogotá.

En diálogo con la revista Semana, Luz Ángela recordó que ese sábado se enteró de la trágica noticia sobre las 4:00 de la tarde, luego de estar con sus hijos en un campeonato de fútbol.

“Mis hijos y yo estábamos en un campeonato de fútbol. Él (Javier Velilla) me llamó y le dije que estaba lloviendo muy fuerte y le mandé un video de cómo estaba cayendo el agua en el lugar en el que yo estaba. Recuerdo que me dijo que procurara no mojar a los niños. Él me comentó que también estaba lloviendo muy fuerte en el conjunto y me mandó un video. Yo le pedí que se quedara en la portería hasta que escampara”, rememoró la esposa de Javier Velilla en su entrevista con la publicación bogotana.

Luego de que finalizara el campeonato de fútbol, Luz Ángela contó a El Tiempo que ella y sus hijos fueron a la casa de una de sus amigas a pasar el rato. Fue allí cuando conoció los múltiples videos que circularon en redes sociales sobre la emergencia que a esa hora se vivía en La Calera.

“Todo fue terrible. Entre las 4:00 y 4:30 de la tarde, vi unos videos de una muchacha en una moto que el lodo se la llevó. Me asusté mucho y empecé a llamarlo al celular, pero no me contestaba; llamé a los compañeros de trabajo y uno de ellos que me contestó le pedí que por favor me diera razón de mi esposo, pero el muchacho atacado llorando me dice que mi esposo no se salvó, que la avalancha se lo llevó”, dijo la mujer a la revista Semana.

Con lágrimas en sus ojos, Luz Ángela aseguró al mismo medio que, desde ese sábado, su mundo se vino abajo. “Se me acabó la vida. Yo veía por los ojos de él. Mi esposo para mí lo es todo”, expresó.

A casi una semana de la tragedia, la esposa de Velilla reiteró que aún no pierde la esperanza de hallar a su esposo con vida. “Él nos ama y nosotros a él”, sentenció en entrevista con El Tiempo.





