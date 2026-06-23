Colombia vs RD Congo: las claves del partido y el plan de Néstor Lorenzo para buscar el primer puesto del grupo K en el Mundial 2026

Colombia afronta un partido clave ante RD Congo con la posibilidad de asegurar el liderato del grupo. Néstor Lorenzo mantendría la base del equipo que venció a Uzbekistán, apostando por la continuidad para acercarse a la clasificación.

Del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo: ¿cómo llega Colombia para este partido?, ¿qué tanto debe cambiar la nómina Néstor Lorenzo? Y, por supuesto, hablar del rival: ¿cómo juega la República Democrática del Congo?, ¿qué tanto debe cambiar Colombia para este partido?

Tuvimos la posibilidad de hablar con Néstor Lorenzo, con algunos de sus dirigidos, Jhon Arias, Jhojan Mojica y también Davinson Sánchez. Y no se prevén mayores cambios, más allá del rendimiento de algunos jugadores que nos podían llevar a pensar que va a haber cambios; realmente, no.

Después del partido frente a Uzbekistán, se realizaron cinco sesiones de entrenamiento, en las cuales una fueron con los jugadores que fueron suplentes en ese partido frente a Uzbekistán y las otras cuatro con el grupo completo. En una faltó Portilla porque, como ustedes bien saben, sufrió infortunadamente la muerte de su abuelo y eso le impidió ser parte de uno de los entrenamientos.

PUBLICIDAD

Luis Díaz y Yoanne Wissa, el duelo estelar de ataques entre "Cafeteros" y "Leopardos"-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS

Lo cierto es que Néstor Lorenzo y sus dirigidos están listos para afrontar este gran compromiso. Colombia juega con el resultado, ya conociéndolo, de Portugal. Si Portugal pierde o empata, Colombia gana y automáticamente clasifica a la siguiente ronda primero. No dependería del resultado de la siguiente jornada, que justamente es frente a los portugueses. Ese es un buen dato.

Ahora, ¿cómo jugar con esa presión sabiendo que si llega a ganar Portugal, Colombia está necesitada de un triunfo frente a los congoleños para poder así aspirar a seguir manteniendo la primera opción y poder clasificar como primero? Es que clasificar primero para Colombia significa no tener que viajar a Toronto, viajar a Kansas y enfrentar a un tercero del grupo E, D, I, J o L.

PUBLICIDAD

Se salvaría la selección Colombia probablemente de enfrentar a Inglaterra, Croacia u otro de ese mismo grupo. Es decir que, sobre el papel, se estaría librando de un coco o de una potencia, y eso sería bastante positivo.

La Selección Colombia afrontará un duelo clave ante RD Congo en la segunda fecha de la Copa Mundial. El conjunto africano se caracteriza por su solidez defensiva, orden táctico y capacidad para complicar a sus rivales, un reto que la Tricolor deberá superar para acercarse a la clasificación.

Bueno, esta parte sé que les gusta mucho a ustedes, que es la presentación oficial de la República Democrática del Congo.

Aquí el tablero táctico para mostrarles que juegan con tres centrales, dos carrileros, un medio centro, dos interiores y dos delanteros. Lo vamos a ver en un bloque medio, es decir, en toda la mitad de la cancha, estos ocho jugadores. Dos respaldando como primera línea de presión. Sin embargo, ellos van a intentar dar un gran espacio, que puede ser muy bien aprovechado con balones en largo.

PUBLICIDAD

Eso fue lo que vimos del partido frente a Dinamarca, frente a Chile y frente a Portugal... los dos primeros amistosos. Este último fue el primero de la primera fecha, valga la redundancia, su primera presentación, para ser más claros.

Quiere decir que Colombia puede aprovechar la espalda que genere en Wan-Bissaka, que ustedes lo conocen muy bien de la Liga Premier de Inglaterra, y también Masuaku, que probablemente sea quien esté por allí, o Kayembe, dependiendo de quién vayan a utilizar. Pero se puede aprovechar mucho la espalda de ellos.

La Selección Colombia repetiría la nómina que utilizó en su debut ante Uzbekistán para el duelo frente a RD Congo. Néstor Lorenzo se mostró conforme con el rendimiento del equipo y el planteamiento táctico, por lo que apostaría por la continuidad.

Ahora, también los balones cruzados van a ser fundamentales en este partido. Estos tres jugadores tienden a bascular, irse hacia un costado o hacia el otro, dependiendo dónde esté el balón, y siempre la otra zona va a quedar liberada. Y allí es lo que puede aprovechar la selección Colombia, porque van a ser situaciones de juego para poder permitir que, por ejemplo, Lucho Díaz, en situación uno contra uno, pueda ganar por habilidad, por calidad técnica, por superioridad técnica. Y lo mismo puede pasar por el otro costado con Daniel Muñoz y con Jhon Arias. Por eso la ficha de Jhon Arias va a ser clave: si va a jugar como interior por izquierda o si lo van a mandar como mediocampista por derecha. Probablemente, vaya por esa línea.

PUBLICIDAD

Quiere decir que Colombia tiene que jugar un partido con paciencia y esperando la respuesta normal de la selección de Congo. La razón es que ellos recuperan el balón y automáticamente se activan e intentan ocupar dos, tres y hasta cuatro carriles porque, recién toman el balón, se activan automáticamente para pasar al área rival. Balones largos, balones en corto, pero siempre muy rápidos.

La transición es fundamental y allí es cuando Wissa y Bakambu, que aparecen aquí, les toca ahí medirse uno contra uno contra Davinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí. Davinson Sánchez nos dijo que efectivamente ya había tenido la posibilidad de enfrentarlos a ellos dos. Así que ya conocen bien a su rival, los jugadores ya tienen entendido el plan de juego y veremos qué pasa en este partido de la selección Colombia frente a la República Democrática del Congo.

PUBLICIDAD

Con seis puntos, Colombia sigue firme en la clasificación por el primer puesto para la siguiente fase, los dieciseisavos de final.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, observa un partido de la Tricolor en el Mundial 2026 - crédito REUTERS/Eloisa Sánchez

¿Tiene que hacer cambios el entrenador Néstor Lorenzo? No, porque el rendimiento de algunos jugadores nos da para pensar que estuvieron por debajo de lo habitual, pero que pueden regresar a la normalidad. Camilo Vargas, por ejemplo. Camilo Vargas, que no tuvo una buena actuación, porque su rebote propició el gol de la selección uzbeka. Sin embargo, su rendimiento, su resiliencia, además el haber aguantado noventa partidos como suplente de David Ospina, es para seguir dándole la confianza para el partido frente a Congo.

PUBLICIDAD

Por otra parte, ya aparece un jugador como Jefferson Lerma, que tampoco tuvo un buen rendimiento, que tuvo una culpa en zona mixta, eso nos dijo, y nos da para pensar que tiene todo el respaldo suficiente del cuerpo técnico para seguir estando en el mediocampo de la selección Colombia.

Y el debate también suscitó si Juan Camilo ‘el Cucho’ Hernández o Luis Javier Suárez, dos jugadores que estuvieron durante este partido frente a Uzbekistán, pero en un contexto diferente. Ustedes saben muy bien que Luis Javier inició el partido y le tocó rivalizar contra los defensas uzbekos. En un bloque bajo le tocó jugársela completamente. Y ‘el Cucho’ tuvo un contexto diferente: una selección de Uzbekistán que se va encima de Colombia, que dejó mucho espacio a la espalda de sus defensas y fue lo que aprovechó con resiliencia, con garra, con espíritu combativo, como ustedes quieran verlo, de recuperar un balón, centrarla para que fuera el gol de Jaminton Campaz.

PUBLICIDAD

Es decir, respaldo completo hay por parte del seleccionador nacional Néstor Lorenzo para que sigan siendo los que mencioné, junto con los otros jugadores, los otros ocho, los titulares para este partido. Así que es lo que se podría llegar a dar en este juego respecto a la nómina titular y el respaldo del seleccionador nacional con jugadores que le han rendido en otras oportunidades.