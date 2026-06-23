Turismo internacional dejó cifras récord en Colombia en 2025: casi un millón de empleos y 13.000 millones de dólares

Las autoridades reportaron un crecimiento exponencial del turismo en 2025, según el estudio más reciente del Dane en materia turística - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Se registró un nuevo alcance en las cifras del turismo internacional, que dejó su más fuerte impacto en el país con un ingreso de 13.498 millones de dólares por gasto de visitantes extranjeros.

De acuerdo con los datos de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) publicada desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y analizada por ProColombia, el flujo turístico desde el exterior se incrementó en 2025 y permitió la creación de 995.709 empleos directos.

Los datos proporcionados por la entidad evidenció que el gasto de los turistas internacionales —denominado técnicamente como “gasto receptor” en el país aumentó 10,8% respecto a 2024, y representó el 69,8% de todo el gasto turístico registrado en Colombia a lo largo de 2025.

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Los principales rubros de este gasto correspondieron al transporte aéreo de pasajeros (25,6%, 3.452 millones de dólares), la provisión de alimentos y bebidas (24,3%, 3.281 millones de dólares) y el alojamiento para visitantes (13,8%, 1.863 millones de dólares).

Estos tres segmentos concentraron la mayor parte de la derrama económica generada por visitantes internacionales en todo el territorio colombiano.

Por otro lado, al sumar el movimiento del turismo interno —el de los colombianos que viajan dentro del territorio nacional—, el gasto total en actividades turísticas alcanzó los 19.342 millones de dólares. El turismo interno aportó 5.066 millones de dólares, equivalentes al 30,2% del gasto turístico total

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El aumento de empleo

En términos de ocupación laboral, desde el sector turístico se generaron 995.709 empleos, frente a los 899.206 registrados en 2024, que representan un crecimiento del 10,7%.

Las actividades de alojamiento y servicios de comida y bebidas reunieron el 59,4% del total de puestos de trabajo, mientras que los servicios culturales, deportivos y recreativos concentraron el 20,2%.

En ese sentido, el transporte de pasajeros creció en un 11,9% y las agencias de viajes, junto con otros servicios de reserva, agruparon el 3,8% del empleo sectorial, aunque con una reducción registrada respecto al año anterior.

El aporte del turismo al valor agregado de la economía colombiana también significó un máximo histórico, con 9.699 millones de dólares, que supusieron un aumento de 10,6% respecto al año previo. La participación del sector en el valor agregado nacional llegó a 2,35%, avanzando 0,05 puntos porcentuales frente a 2024, de acuerdo con la información difundida desde ProColombia.

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El turismo interno representó más de un 30% del gasto turístico total - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La presidenta de la entidad, Carmen Caballero, sostuvo que “estas cifras del Dane confirman que el turismo internacional se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana”.

Caballero añadió que el crecimiento del gasto, del valor agregado y de la ocupación refleja el trabajo coordinado entre los sectores público y privado para posicionar a Colombia como un destino atractivo y seguro.

El gremio turístico reconoce las cifras pero su explicación es diferente: “Por detrás hay crecientes desafíos”

Pese a la perspectiva del Gobierno en cuanto a estas cifras, desde el Consejo Turístico Colombiano (Ctur), que agrupa a los principales gremios del sector como Acolap, Acoltés, Aditt, Anato, Asobares, Astiempo, Acotur y Cotelco, se advirtió que persisten desafíos recientes como la reducción del empleo formal, atribuida a “ajustes y cambios normativos laborales” y que estas cifras no discriminan entre el empleo formal y el crecimiento de la informalidad, factores que ya impactan distintos subsectores.

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En contraste con las cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento del Dane, desde la agremiación indicaron que el empleo en el sector experimentó una disminución de 1,2% entre 2025 y 2024, y de 4,1% en los primeros meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

Los representantes de las asociaciones del turismo indicaron que hay una necesidad de que el crecimiento del turismo se traduzca en condiciones favorables para las empresas formales que generan empleo, pagan impuestos e invierten en calidad y capacitación.

Desde el consejo de gremios del turismo señalaron que la formalidad del sector en el país se ha visto afectada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Miles de empresas formales, hoteles, alojamientos turísticos, bares, agencias de viajes, parques, transporte turístico, gastronomía y demás actividades de la cadena turística asumen diariamente elevados costos laborales, tributarios, financieros y regulatorios, mientras continúan enfrentando fenómenos de informalidad que crecen a escalas nunca antes registradas y competencia desleal que afectan la sostenibilidad de sus operaciones”, se leyó en un reciente comunicado conjunto de los gremios.

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Por eso pidieron al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella una agenda estratégica basada en seis pilares: incentivos tributarios y financieros, seguridad jurídica, infraestructura y conectividad, promoción internacional, turismo sostenible y desarrollo regional, y la consolidación del turismo como política de Estado.