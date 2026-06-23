Cristiano Ronaldo ignoró la pregunta sobre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland: esto fue lo que pasó

Resumen y goles del partido entre la Selección de Portugal y Uzbekistán, con un doblete de Cristiano Ronaldo que lo ubica como el único jugador de la historia en anotar en seis mundiales distintos - crédito TyC Sports

Cristiano Ronaldo ignoró la pregunta sobre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland en la zona mixta, después del partido ante Uzbekistán, por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026. El periodista no alcanzó a terminar la pregunta cuando fue interrumpido por el capitán de la Selección de Portugal. “Lionel Messi anotó dos goles ayer”, fue todo lo que se alcanzó a escuchar por parte del reportero, antes de que Ronaldo hiciera un gesto de incomodidad con su rostro y le diera paso a otro periodista.

“Puedo hacer otra pregunta, Cris”, preguntó el periodista al que el portugués le hizo una advertencia: “Depende de la pregunta, si no, no te respondo”.

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Y es que Cristiano Ronaldo logró un récord histórico en el partido entre la Selección de Portugal y Uzbekistán, al convertirse en el primer futbolista en la historia en anotar en seis mundiales distintos. Hizo el primer y el tercer gol del partido. El primero llegó al minuto seis, tras un centro desde el carril derecho de Joao Cancelo, que impactó el número siete del equipo portugués con la pierna derecha para abrir el marcador. El segundo, con un remate cruzado dentro del área con pierna derecha, tras la asistencia de Bruno Fernándes.

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston - crédito Ashley Landis/AP Foto

Posiciones del Grupo K: la ubicación de Portugal y Colombia

Al final, Portugal alcanzó su primera victoria del torneo al imponerse por 5-1, las otras anotaciones fueron de Nuno Méndez de tiro libre, Abdukoir Khusanov hizo un autogol a favor del equipo portugués y Rafael Leao sentenció la goleada. Azizjon Ganiev descontó para el equipo uzbeko. Triunfo para los dirigidos por Roberto Martínez, que los ubica como líderes parciales del Grupo K con cuatro puntos, tras dos partidos jugados. A expensas de lo que ocurra entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo, que se enfrentará en el Estadio Akron de Guadalajara a partir de las 9:00 p.m. hora colombiana.

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Si el equipo colombiano resulta vencedor, pasará a ser líder en solitario, si empata el ítem de desempate entre Colombia y Portugal será el juego limpio: tarjetas amarillas, rojas y faltas. Si el ganador del partido es República Democrática del Congo, el ítem de desempate con Portugal será el mismo, el juego limpio.

Cristiano Ronaldo celebra el récord de convertirse en el único jugador en anotar en seis mundiales distintos - crédito Reuters

Cristiano Ronaldo logró sacudirse de una semana compleja, tras el empate ante República Democrática del Congo con la Selección de Portugal, y no estar a la altura de las expectativas sobre el equipo. Lo colocaban como uno de los grandes favoritos a llevarse la Copa del Mundo en esta edición. “Ha sido una semana difícil con críticas, la opinión pública fue dura con los compañeros y hacia mí. Son 23 años así. No pasa nada. Cuando las cosas van bien, Cristiano bien, si van mal, Cristiano es un retirado y está viejo“, aseguró Ronaldo, justo al finalizar el partido.

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El “Bicho” confesó, además, que la complejidad de la semana y las críticas lo llevaron a recurrir al consejo de uno de sus grandes amigos. “Tuve que hacer una llamada a mi amigo nigeriano. Un futbolista y me dijo, recuerda quién eres, fue a Alex Iwobi“, confesó.

El guayo izquierdo de Cristiano Ronaldo, es el de la pierna menos hábil, dado que es diestro. Con un botín diseñado por la marca que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera futbolística - crédito /Reuters

¿Cuándo será el próximo partido de Portugal?

El próximo partido de la Selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, será ante Colombia, el próximo sábado 27 de junio a las 6:00 p. m. hora colombiana, en Miami, Estados Unidos. Ha sido uno de los compromisos que más expectativa han generado de esta fase de grupos, y es que no es para menos, será el enfrentamiento entre dos extremos de primer nivel como Luis Díaz ante Rafael Leao, y de leyendas para cada uno de sus países como James Rodríguez ante Cristiano Ronaldo.

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