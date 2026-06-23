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Empresas alertan a Abelardo de la Espriella por las consecuencias del fenómeno de El Niño en Colombia: “Ya no es una hipótesis remota”

Acolgen urgió al nuevo Gobierno a diseñar soluciones estratégicas ante el riesgo creciente de desbalance entre consumo y generación

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Colombia podría verse afectada en materia energética a causa del fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía
Colombia podría verse afectada en materia energética a causa del fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía

La alerta por riesgo del fenómeno de El Niño sigue generando incertidumbre en Colombia. Ahora, con más preocupación debido a que la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) advirtió sobre la posibilidad de un episodio fuerte o muy fuerte en 2026-2027 y por lo que reclamó decisiones anticipadas del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Acolgen pidió acción temprana porque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima una probabilidad superior al 95% de consolidación del fenómeno natural y del 63% de que alcance una intensidad muy fuerte, mientras XM, operador del Sistema de Interconexión Nacional informó que el sistema eléctrico ya muestra estrechez entre oferta y demanda.

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La preocupación se concentra en la confiabilidad del suministro, el nivel de los embalses, la disponibilidad de combustibles y el riesgo de demanda no atendida. La presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, sostuvo que el escenario exige actuar desde ahora con base en el Boletín Energético 347 de XM y en las proyecciones del Ideam.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dice que es necesario anticipar escenarios de estrechez en la oferta eléctrica - crédito @NGutierrezJ/X
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dice que es necesario anticipar escenarios de estrechez en la oferta eléctrica - crédito @NGutierrezJ/X

Gutiérrez afirmó, por medio de X, que el riesgo de un fenómeno de El Niño 2026-2027 fuerte o muy fuerte “ya no es una hipótesis remota, sino un escenario altamente probable que exige medidas desde ahora”. Añadió que la proyección es comparable con algunos de los eventos más severos registrados desde 1950.

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Señaló que Acolgen insiste en esta advertencia desde hace cuatro años.

“Por este diagnóstico es que Acolgen viene advirtiendo una preocupación de manera reiterada durante los últimos cuatro años, y tiene que ver con la necesidad de anticipar escenarios de estrechez en la oferta eléctrica y acelerar las decisiones que permitan preservar la confiabilidad del sistema”, dijo.

La brecha entre demanda y nueva capacidad

El diagnóstico del gremio se apoya en el comportamiento reciente del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Gutiérrez anotó que la demanda “sigue creciendo a tasas cercanas al 6% anual”, con máximos históricos en energía y potencia.

Frente a ese aumento, la oferta disponible avanza con rezago. De los 4.475 MW previstos para entrar en 2026, a junio solo habían ingresado 306 MW, equivalentes al 6,8%.

Resumió ese desfase en un nuevo llamado a acelerar decisiones. “La demanda del Sistema Interconectado Nacional sigue creciendo a tasas cercanas al 6% anual, alcanzando máximos históricos de energía y potencia. Sin embargo, la expansión de la oferta continúa rezagada”, expresó.

Advertencias sobre la confiabilidad del sistema

Según expuso Gutiérrez, XM ve cada vez más estrechos los márgenes de maniobra del sistema. La señal más inmediata, indicó, es que para la vigencia actual la demanda supera en 2,3% la energía firme disponible.

“En consecuencia, los márgenes de maniobra del sistema son cada vez menores. XM señala que, para la vigencia actual, la demanda supera en 2,3% la energía firme disponible, una señal que refuerza la necesidad de incorporar nueva capacidad y remover barreras a los proyectos”, afirmó la presidenta de Acolgen.

Los análisis citados por la dirigente agregan un escenario de mayor presión si se repiten hidrologías parecidas a las del Niño 2015-2016. En ese caso, sería necesario sostener generación térmica superior a 90 GWh/día durante largos periodos, con exigencias de combustibles y de disponibilidad operacional sin precedentes recientes.

Embalses, combustibles y riesgo de demanda no atendida

La advertencia también se extiende al comportamiento de los embalses antes de la sequía generada por el fenómeno de El Niño. XM plantea que deberían llegar a esa etapa con niveles superiores al 80% para mantener condiciones adecuadas de confiabilidad.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dijo que el gremio está listo para trabajar con el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @NGutierrezJ/X
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dijo que el gremio está listo para trabajar con el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @NGutierrezJ/X

Ese margen puede reducirse de forma drástica en los escenarios más críticos. El embalse agregado podría caer a niveles cercanos al 19%, con un aumento de los riesgos para la atención continua de la demanda.

Gutiérrez remarcó que el problema no se limita a la generación de energía. Anotó que “el desafío no es únicamente de generación. El boletín reconoce riesgos asociados a infraestructura, combustibles y restricciones operativas, e incluso identifica condiciones actuales de riesgo de demanda no atendida (DNA)”.

La directiva también dirigió el mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

“El mensaje no puede ser más claro, en el sentido de que Colombia y, en especial, el Gobierno del presidente electo y del vicepresidente electo debe actuar con anticipación para acelerar proyectos, garantizar combustibles y fortalecer la confiabilidad del sistema”, apuntó.

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