Colombia vs RD Congo: los dos cambios que se plantean y el plan táctico de Néstor Lorenzo para sostener el liderato del grupo

Dos jugadores de las selecciones de Colombia y República Democrática del Congo disputan el balón en un partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipo que gana, ¿no se cambia? Esa es la gran pregunta a pocas horas del inicio del partido de la selección Colombia ante República Democrática del Congo, válido por la segunda fecha de la fase de grupos de este mundial 2026.

Son equipos y rivales distintos, con propuestas distintas. Pero la idea de la selección Colombia, según Néstor Lorenzo, se mantendría. Para el partido no se tendrían cambios aquí en Guadalajara, entendiendo la necesidad de establecer una idea clara de juego.

Con algunas modificaciones, sobre todo tácticas, que son las que se esperan, James Rodríguez no estaría por una banda, sino un poco más detrás del nueve, en el eje del centro del campo, para filtrar más balones. En la parte física, como lo vimos en Ciudad de México, no fue tan provechoso tenerlo por un costado.

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Ahora, ¿qué cambios sí haría? Dos. El primero tiene que ver con la defensa, por el costado izquierdo. Jhon Jáider Mojica, en el primer encuentro, se vio condicionado desde los primeros minutos, porque recibió tarjeta amarilla. Estuvieron atacando esa banda, ese costado izquierdo de la selección Colombia, que no ha podido tener un dueño... nu-- establecido, que no ha podido tener un dueño que logre consolidarse como sí lo está haciendo Daniel Muñoz por el costado derecho.

Las selecciones de Colombia y Reppublica Democrática del Congo se enfrentan en el Mundial de la FIFA 2026 - crédito Infobae

Las condiciones son distintas. República Democrática del Congo es más hábil jugando por las bandas. Tiene una línea de cinco marcada, con salida por los costados. Por eso, para mí sería mejor tener un marcador de punta más que un lateral. Mojica puede proyectarse bien en el ataque y apoyar esa función, pero para este partido se necesita más un marcador.

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Y cuando Mojica, en el partido con Uzbekistán, necesitó demostrar más marca que salida, tuvo complicaciones. Por eso, para mí el titular debería ser Deiver Machado. Es más conservador con esa posición en un partido en el que Colombia necesita ratificar el buen inicio ante la selección de Uzbekistán.

Por otro lado, el nueve. Esa es la gran pregunta. Nos venimos preguntando qué pasa con John Córdoba, qué pasa con las condiciones físicas, en qué condiciones está, porque nos dijeron que cuando llegó a Bogotá, con algunas molestas en la rodilla, no tuvo minutos en los dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo y en el primer duelo tampoco lo vimos.

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La gran incógnita es: ¿tiene la capacidad hoy de estar físicamente al 100 %? En los entrenamientos en Guadalajara ha estado presente, ha hecho trabajo a la par con sus compañeros. Por eso, para mí sería una de las opciones reales para el ataque, entendiendo las condiciones y las capacidades que puede entregar un equipo como República Democrática del Congo, que es más física y más atrevida, sobre todo a la hora de hablar del portento físico.

Por eso John Córdoba, en vez de Luis Javier Suárez, sería una opción para mí, entendiendo lo que puede entregar. John Córdoba es un jugador que define bien, que es un pivot, que es buen socio y que podría darle movilidad al ataque de la selección Colombia, entendiendo que Luis Díaz tiene que ser el eje. Volvemos a lo mismo: Colombia juega en pro de James o Lucho. Tiene que ser Lucho Díaz. Por ahí se tiene que explotar el juego de la selección Colombia, entendiendo cada una de las condiciones.

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Luis Díaz, conocido también como 'Lucho' Díaz, participa en el Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

Creo que no hay dudas. Gustavo Puerta tiene que ser sí o sí el titular en el mediocampo, acompañando con Jefferson Lerma. ¿Se le sumaría un jugador más a esa línea de tres, de primera línea de volantes? ¿Sería llamativo para controlar un poco más el juego del rival?

Hablando del rival, ¿vamos a caer en el juego de República Democrática del Congo, que es físico, rápido, de desgaste? ¿O tiene Colombia que mantener su idea de salida rápida, contragolpeo, tenencia? Sí, pero filtrando balones con James Rodríguez como eje. Esa es la gran pregunta: República Democrática del Congo va a salir a proponer o va a salir a esperar a Colombia. ¿Colombia va a salir a proponer o va a esperar la propuesta del equipo africano, entendiendo las condiciones de cada uno?

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Esa es la pregunta para el desarrollo del encuentro, entendiendo los resultados de los primeros partidos. Congo no hizo más que empatarle a Portugal, que es el gran favorito de este grupo; ese Portugal al cual llegaba como gran favorito, pero que hoy lo estamos viendo disminuido. Congo tuvo aire en la camiseta, supo entender el juego del rival y supo atacar los espacios para doblegarlo y sacar ventaja.

¿De Colombia, por dónde puede sacar ventaja? Por los costados. Por eso, para mí es fundamental tener fortaleza en esas dos áreas. Retasar un poco más a Daniel Muñoz, tal vez hacer un doblaje: mientras uno sube, el otro regresa. Ante Uzbekistán vimos que las complicaciones llegaron por ahí.

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Cuando se intentaba hacer esa doble marca y cuando tenían que evitar o cuando salían más bien por los costados Muñoz y Mojica, cómo entraban los dos centrales, Davinson y Lucumí, para lograr abarcar la mayor cantidad de espacio cuando se daba el contraataque de Uzbekistán. Ahora los africanos son más rápidos y pueden tener más definición; de eso se tiene que cuidar la selección Colombia.

En el mediocampo, titular inamovible, Gustavo Puerta. Jefferson Lerma puede estar mucho mejor, puede ser más sólido. Sabemos que es un líder. Y, por supuesto, lo de James Rodríguez. La pregunta para muchos: ¿este es un partido para James o es un partido para Quintero? Es un partido para doblegar las líneas, para filtrar esos espacios, para buscar la rapidez de jugadores como Jhon Arias y como Luis Díaz por los costados.

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El argentino Nestor Lorenzo es el director técnico de la selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Henry Romero

Esa es la estrategia que va a tener Néstor Lorenzo. Recordemos que el último entrenamiento de Colombia se vio interrumpido por cuenta de las condiciones climáticas. Ese también es un punto: ¿qué condiciones climáticas vamos a tener en el partido en Guadalajara? ¿Vamos a poder tener un desarrollo normal? ¿Va a poder rodar la pelota?

¿Vamos a poder pensar en la salida rápida, en contragolpear, en esperar o vamos a buscar un poco más la tenencia? Esa es la posibilidad que nos va a brindar la selección Colombia, entendiendo la necesidad. Ojo: si Colombia gana, está en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y va a llegar más cómodo a ese duelo en Miami con la selección de Portugal, que es la gran favorita.

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La pregunta es: ¿va a poder sacar ventaja? ¿Va a poder mejorar el colectivo? Porque individualmente sí sobresalió. Ahora, las opciones desde el banquillo: lo de Campaz fue positivo. Lo de Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández fue positivo. Jugadores importantes que ingresaron en la segunda parte en Ciudad de México le entregaron un aire distinto a Colombia.

¿Va a entender Lorenzo que esa va a ser la posibilidad? ¿Va a saber Lorenzo que estas son las opciones para doblegar a un equipo como este, como República Democrática del Congo? Esa es la gran incógnita. Esperemos que Colombia logre sacar ventaja en un partido en que podría conseguir resultados.

Históricamente contra los africanos le ha ido muy bien en las Copas del Mundo. Ahora necesita revalidar ese momento. La pregunta: ¿repetirá once o habrá algunos cambios? Lo veremos en el partido en el estadio de Guadalajara.