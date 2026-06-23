Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en Colombia el partido del grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur debe ganar para aspirar a pasar a la siguiente fase-crédito Erik S. Lesse-AP-Daniel Becerril-REUTERS

La fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya llega a su fin, y en el grupo A se vivirá un auténtico partidazo entre asiáticos y africanos.

Sudáfrica y Corea del Sur llegan con la posibilidad de acceder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero en el caso del cuadro de los “Bafana Bafana” (apodo de la selección de Sudáfrica) con la posibilidad de estar dentro de los mejores del mundo.

El duelo entre Son y Mokoena será uno de los más intensos-crédito Ulises Ruíz-AFP/Claudia Greco-REUTERS

El partido se jugará el 24 de junio de 2026 a partir de las 8:00 p. m. en el estadio de Monterrey, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports Plus (613-1613), y de las aplicaciones de Amazon Prime Video, Paramount Plus y de DAZN.

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El juez central del partido será el argentino Facundo Tello.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Sudáfrica

Pavel Sulc y Relebohile Mofokeng disputando una pelota-crédito IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis

El cuadro sudafricano viene de rescatar un valioso empate en el estadio de Atlanta ante República Checa, el 18 de junio de 2026.

A pesar del gol inicial del volante Michal Sadílek al minuto 6 de juego, la insistencia del centrocampista sudafricano Teboho Mokoena permitió que desde el tiro del punto penal pudiera empatar el juego para los sudafricanos al 83 de partido.

A continuación, así viene Sudáfrica en sus últimos cinco partidos:

18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: República Checa 1-1 Sudáfrica

11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: México 2-0 Sudáfrica

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Jamaica 1-1 Sudáfrica

29 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 0-0 Nicaragua

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 1-2 Panamá

Sudafricanos y coreanos empataron en un vibrante juego-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de Sudáfrica para el Mundial 2026:

Sudáfrica fue el anfitrión del Mundial en 2010-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS - Foto de archivo

Arqueros

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Ricardo Gross (Siwelele)

Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs)

Thabang Matuludi (Polokwane City)

Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)

Ime Okon (Hannover 96)

Samukele Kabini (Molde)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Mediocampistas

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

Sphephelo Sithole (CD Tondela)

Delanteros

Oswin Appollis (Orlando Pirates)

Tshepang Moremi (Orlando Pirates)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates)

Lyle Foster (Burnley)

Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Corea del Sur

Brian Gutierrez y Paik Seung-ho en el México vs. Corea del Sur-crédito Paul Childs/REUTERS

Por su parte, Corea del Sur sufrió un duro revés en Guadalajara el 18 de junio de 2026 cuando cayó por 1-0 ante uno de los anfitriones del torneo: México.

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Con el gol de Luis Romo al 50 de partido, los dirigidos por Javier “El Vaso” Aguirre logró llevarse la victoria, y quedar con la posibilidad de pasar como líder de su zona, mientras que los surcoreanos tendrán que sumar para asegurar el puesto en los dieciseisavos de final.

A continuación, así viene Corea del Sur en sus últimos cinco juegos:

18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: México 1-0 Corea del Sur

11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: Corea del Sur 2-1 República Checa

3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Corea del Sur 1-0 El Salvador

30 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Corea del Sur 5-0 Trinidad y Tobago

31 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Austria 1-0 Corea del Sur

Corea del Sur cayó ante el anfitrión en al segunda fecha del Mundial 2026-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026

El cuadro de Corea del Sur antes del partido ante México-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Arqueros

Kim Seung-gyu

Jo Hyeon-woo

Song Bum-keun

Defensores

Kim Min-jae

Lee Ki-hyuk

Lee Myung-jae

Park Jin-seob

Cho Yu-min

Kim Moon-hwan

Seol Young-woo

Mediocampistas

Lee Jae-sung

Hwang In-beom

Paik Seung-ho

Jens Castrop

Hong Hyun-seok

Bae Jun-ho

Lee Dong-gyeong

Jung Ho-yeon

Delanteros

Son Heung-min

Lee Kang-in

Oh Hyeon-gyu

Cho Gue-sung

Jeong Woo-yeong

Yang Hyun-jun

Así va el grupo A del Mundial 2026