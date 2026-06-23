Deportes

Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en Colombia el partido del grupo A del Mundial 2026

El cuadro de los “Tigres” buscarán la victoria para seguir con vida en la Copa del Mundo, mientras que los “Bafana Bafana” hacen cuentas

Guardar
Google icon
Corea del Sur debe ganar para aspirar a pasar a la siguiente fase-crédito Erik S. Lesse-AP-Daniel Becerril-REUTERS
Corea del Sur debe ganar para aspirar a pasar a la siguiente fase-crédito Erik S. Lesse-AP-Daniel Becerril-REUTERS

La fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya llega a su fin, y en el grupo A se vivirá un auténtico partidazo entre asiáticos y africanos.

Sudáfrica y Corea del Sur llegan con la posibilidad de acceder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero en el caso del cuadro de los “Bafana Bafana” (apodo de la selección de Sudáfrica) con la posibilidad de estar dentro de los mejores del mundo.

El duelo entre Son y Mokoena será uno de los más intensos-crédito Ulises Ruíz-AFP/Claudia Greco-REUTERS
El duelo entre Son y Mokoena será uno de los más intensos-crédito Ulises Ruíz-AFP/Claudia Greco-REUTERS

El partido se jugará el 24 de junio de 2026 a partir de las 8:00 p. m. en el estadio de Monterrey, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports Plus (613-1613), y de las aplicaciones de Amazon Prime Video, Paramount Plus y de DAZN.

PUBLICIDAD

El juez central del partido será el argentino Facundo Tello.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Sudáfrica

Pavel Sulc y Relebohile Mofokeng disputando una pelota-crédito IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis
Pavel Sulc y Relebohile Mofokeng disputando una pelota-crédito IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis

El cuadro sudafricano viene de rescatar un valioso empate en el estadio de Atlanta ante República Checa, el 18 de junio de 2026.

A pesar del gol inicial del volante Michal Sadílek al minuto 6 de juego, la insistencia del centrocampista sudafricano Teboho Mokoena permitió que desde el tiro del punto penal pudiera empatar el juego para los sudafricanos al 83 de partido.

A continuación, así viene Sudáfrica en sus últimos cinco partidos:

  • 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: República Checa 1-1 Sudáfrica
  • 11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: México 2-0 Sudáfrica
  • 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Jamaica 1-1 Sudáfrica
  • 29 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 0-0 Nicaragua
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 1-2 Panamá
Sudafricanos y coreanos empataron en un vibrante juego-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de Sudáfrica para el Mundial 2026:

Sudáfrica fue el anfitrión del Mundial en 2010-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS - Foto de archivo
Sudáfrica fue el anfitrión del Mundial en 2010-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS - Foto de archivo

Arqueros

  • Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
  • Ricardo Gross (Siwelele)
  • Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores

  • Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
  • Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)
  • Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
  • Thabang Matuludi (Polokwane City)
  • Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates)
  • Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
  • Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)
  • Ime Okon (Hannover 96)
  • Samukele Kabini (Molde)
  • Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)
  • Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Mediocampistas

  • Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)
  • Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
  • Thalente Mbatha (Orlando Pirates)
  • Sphephelo Sithole (CD Tondela)

Delanteros

  • Oswin Appollis (Orlando Pirates)
  • Tshepang Moremi (Orlando Pirates)
  • Evidence Makgopa (Orlando Pirates)
  • Lyle Foster (Burnley)
  • Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
  • Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
  • Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
  • Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Corea del Sur

Brian Gutierrez y Paik Seung-ho en el México vs. Corea del Sur-crédito Paul Childs/REUTERS
Brian Gutierrez y Paik Seung-ho en el México vs. Corea del Sur-crédito Paul Childs/REUTERS

Por su parte, Corea del Sur sufrió un duro revés en Guadalajara el 18 de junio de 2026 cuando cayó por 1-0 ante uno de los anfitriones del torneo: México.

PUBLICIDAD

Con el gol de Luis Romo al 50 de partido, los dirigidos por Javier “El Vaso” Aguirre logró llevarse la victoria, y quedar con la posibilidad de pasar como líder de su zona, mientras que los surcoreanos tendrán que sumar para asegurar el puesto en los dieciseisavos de final.

A continuación, así viene Corea del Sur en sus últimos cinco juegos:

  • 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: México 1-0 Corea del Sur
  • 11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: Corea del Sur 2-1 República Checa
  • 3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Corea del Sur 1-0 El Salvador
  • 30 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Corea del Sur 5-0 Trinidad y Tobago
  • 31 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Austria 1-0 Corea del Sur
Corea del Sur cayó ante el anfitrión en al segunda fecha del Mundial 2026-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026

El cuadro de Corea del Sur antes del partido ante México-crédito Amanda Perobelli/REUTERS
El cuadro de Corea del Sur antes del partido ante México-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Arqueros

  • Kim Seung-gyu
  • Jo Hyeon-woo
  • Song Bum-keun

Defensores

  • Kim Min-jae
  • Lee Ki-hyuk
  • Lee Myung-jae
  • Park Jin-seob
  • Cho Yu-min
  • Kim Moon-hwan
  • Seol Young-woo

Mediocampistas

  • Lee Jae-sung
  • Hwang In-beom
  • Paik Seung-ho
  • Jens Castrop
  • Hong Hyun-seok
  • Bae Jun-ho
  • Lee Dong-gyeong
  • Jung Ho-yeon

Delanteros

  • Son Heung-min
  • Lee Kang-in
  • Oh Hyeon-gyu
  • Cho Gue-sung
  • Jeong Woo-yeong
  • Yang Hyun-jun

Así va el grupo A del Mundial 2026

Temas Relacionados

Selección SudáfricaSudáfrica vs. Corea del SurSelección Corea del SurMundial 2026Selección Corea del Sur Mundial 2026Selección Sudáfrica Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

El cuerpo técnico analiza el ingreso de Juan Camilo Cucho Hernández por Luis Javier Suárez como único ajuste, mientras mantendría el mediocampo con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta para la segunda fecha

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

El cuadro de los “Leopardos” buscarán dar el golpe ante el cuadro “Cafetero” por la fecha 2 del grupo K

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

El capitán de la selección Colombia sigue un plan estricto de dieta, y su nutricionista explicó las claves principales del proceso de recuperación a nivel físico

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”

El dato más concreto de su análisis apareció en la comparación con los aspirantes al título. El periodista enfatizó en que Colombia tuvo apenas cuatro tiros a puerta en su debut y afirmó que sus niveles de presión fueron los más bajos entre los equipos que comenzaron el torneo

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”