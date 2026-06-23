Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en Colombia el partido del grupo A del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya llega a su fin, y en el grupo A se vivirá un auténtico partidazo entre asiáticos y africanos.
Sudáfrica y Corea del Sur llegan con la posibilidad de acceder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero en el caso del cuadro de los “Bafana Bafana” (apodo de la selección de Sudáfrica) con la posibilidad de estar dentro de los mejores del mundo.
El partido se jugará el 24 de junio de 2026 a partir de las 8:00 p. m. en el estadio de Monterrey, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports Plus (613-1613), y de las aplicaciones de Amazon Prime Video, Paramount Plus y de DAZN.
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El juez central del partido será el argentino Facundo Tello.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Sudáfrica
El cuadro sudafricano viene de rescatar un valioso empate en el estadio de Atlanta ante República Checa, el 18 de junio de 2026.
A pesar del gol inicial del volante Michal Sadílek al minuto 6 de juego, la insistencia del centrocampista sudafricano Teboho Mokoena permitió que desde el tiro del punto penal pudiera empatar el juego para los sudafricanos al 83 de partido.
A continuación, así viene Sudáfrica en sus últimos cinco partidos:
- 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: República Checa 1-1 Sudáfrica
- 11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: México 2-0 Sudáfrica
- 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Jamaica 1-1 Sudáfrica
- 29 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 0-0 Nicaragua
- 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Sudáfrica 1-2 Panamá
Estos son los convocados de Sudáfrica para el Mundial 2026:
Arqueros
- Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
- Ricardo Gross (Siwelele)
- Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Defensores
- Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
- Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)
- Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
- Thabang Matuludi (Polokwane City)
- Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates)
- Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
- Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)
- Ime Okon (Hannover 96)
- Samukele Kabini (Molde)
- Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)
- Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)
Mediocampistas
- Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)
- Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
- Thalente Mbatha (Orlando Pirates)
- Sphephelo Sithole (CD Tondela)
Delanteros
- Oswin Appollis (Orlando Pirates)
- Tshepang Moremi (Orlando Pirates)
- Evidence Makgopa (Orlando Pirates)
- Lyle Foster (Burnley)
- Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
- Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
- Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
- Thapelo Maseko (AEL Limassol)
Corea del Sur
Por su parte, Corea del Sur sufrió un duro revés en Guadalajara el 18 de junio de 2026 cuando cayó por 1-0 ante uno de los anfitriones del torneo: México.
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Con el gol de Luis Romo al 50 de partido, los dirigidos por Javier “El Vaso” Aguirre logró llevarse la victoria, y quedar con la posibilidad de pasar como líder de su zona, mientras que los surcoreanos tendrán que sumar para asegurar el puesto en los dieciseisavos de final.
A continuación, así viene Corea del Sur en sus últimos cinco juegos:
- 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: México 1-0 Corea del Sur
- 11 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica - Fase de grupos: Corea del Sur 2-1 República Checa
- 3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Corea del Sur 1-0 El Salvador
- 30 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Corea del Sur 5-0 Trinidad y Tobago
- 31 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Austria 1-0 Corea del Sur
Estos son los convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026
Arqueros
- Kim Seung-gyu
- Jo Hyeon-woo
- Song Bum-keun
Defensores
- Kim Min-jae
- Lee Ki-hyuk
- Lee Myung-jae
- Park Jin-seob
- Cho Yu-min
- Kim Moon-hwan
- Seol Young-woo
Mediocampistas
- Lee Jae-sung
- Hwang In-beom
- Paik Seung-ho
- Jens Castrop
- Hong Hyun-seok
- Bae Jun-ho
- Lee Dong-gyeong
- Jung Ho-yeon
Delanteros
- Son Heung-min
- Lee Kang-in
- Oh Hyeon-gyu
- Cho Gue-sung
- Jeong Woo-yeong
- Yang Hyun-jun
Así va el grupo A del Mundial 2026
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