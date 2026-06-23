El mensaje de Aida Victoria Merlano al nuevo presidente de los colombianos: “No queremos que el país se vaya al carajo”

La creadora de contenido dijo que esperaba que el candidato hiciera bien su trabajo por Colombia - crédito @reydelafarandulavuelveoficial/IG

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 49,66% de los votos, frente al 48,71% del senador izquierdista Iván Cepeda, según el preconteo de la Registraduría Nacional con el 99,8% de las mesas contadas. La diferencia fue de aproximadamente 250.000 sufragios.

El abogado penalista de 47 años, fundador del movimiento Defensores de la Patria, asumiría la presidencia el 7 de agosto de 2026, cuando releve a Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño. Con su victoria, Colombia da un giro desde el primer gobierno de izquierda de su historia hacia la ultraderecha.

El mensaje de Aida Victoria Merlano

Mientras el debate político se mantenía encendido en redes sociales, la creadora de contenido y streamer Aida Victoria Merlano aprovechó una transmisión en vivo de Instagram para pedirles a sus seguidores que dejaran de llevar la discusión electoral a su chat personal.

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“Si usted anda en mi chat haciendo campaña política, absténgase, mi amor, porque ya ganó el que ganó”, dijo. Su mensaje, sin embargo, fue más allá de cerrar esa conversación.

La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Con el escrutinio del Consejo Nacional Electoral aún pendiente de cierre, Merlano le tendió al presidente electo un deseo que resumió en pocas palabras: “Ojalá lo haga bien. Desde acá le deseamos lo mejor. A nosotros nos importa el país y punto”.

Quién es el presidente electo

De la Espriella nació en Bogotá pero se crió en Montería, Córdoba, y construyó su nombre en los estrados judiciales como defensor de casos de alto perfil.

Entre sus clientes figuran Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, y David Murcia Guzmán, condenado por la mayor estafa piramidal de Colombia, razones por las que ha sido duramente cuestionada su posición la frente de la dirección del país.

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Anunció su candidatura el 17 de julio de 2025, tras regresar de Florencia, Italia, donde residía. En la primera vuelta del 31 de mayo obtuvo 10.366.143 votos (43,74%), por encima de los 9.703.921 de Cepeda (40,91%).

El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo De La Espriella, celebra frente a sus seguidores tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll

Su campaña se articuló en torno a la seguridad y la mano dura contra el crimen. Entre sus propuestas figuran la construcción de megacárceles, la reactivación de la aspersión aérea de cultivos ilícitos y una reducción del aparato estatal del 40%. Admirador declarado de Donald Trump y de Nayib Bukele, fue felicitado por el mandatario estadounidense tras conocerse el preconteo.

La impugnación que mantiene el resultado en suspenso

El escrutinio oficial, a cargo de jueces y notarios, concluyó con un 99.997% de concordancia entre el preconteo. Cepeda reconoció el preconteo, pero anunció que no aceptará el resultado hasta que ese proceso termine, e impugnó 33.000 de las 120.000 mesas electorales —el 27% del total—. El Pacto Histórico interpuso además 57.189 reclamaciones formales.

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Petro pidió calma y advirtió que “no se puede proclamar ningún presidente” antes del escrutinio definitivo.

La historia electoral sugiere que la impugnación difícilmente alterará el desenlace. En la primera vuelta del 31 de mayo, la variación entre el preconteo y el escrutinio fue de apenas 0,06%; revertir el resultado actual requeriría una diferencia de 0,9%.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se distanciaron por 249.775 votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Una victoria territorial dividida

La participación alcanzó el 62%, la más alta en la historia reciente del país, y el mapa electoral mostró una Colombia partida en dos. Cepeda se impuso en cuatro de las cinco ciudades más grandes, incluida Bogotá, donde superó a su rival por más de 20 puntos porcentuales.

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De la Espriella dominó en Medellín y en los densamente poblados departamentos de Antioquia y Cundinamarca, además de barrer entre los votantes en el exterior. Esa combinación fue suficiente para sostener la ventaja construida desde la primera vuelta.