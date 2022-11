Joven denuncia caso de abuso sexual en un SITP: “Nunca me había sentido tan asqueada”. (Secretaria de Seguridad)

La seguridad en el transporte público en Bogotá se ha convertido en un tema de conversación debido a la violencia de género que viven las mujeres. Este martes 22 de noviembre una joven denunció que fue víctima de abuso sexual en un bus del Servicio Integrado de Transporte Público (SITP).

“El hombre me empujó contra la ventana y me quedé en shock. Me dijo que por mi bien mejor no hiciera nada y me quede quieta. El hombre me toca, me pasa la mano por debajo de la chaqueta y me manosea toda”, explicó Karen Pineda, la mujer que hizo pública su historia a través de Instagram.

En desarrollo...

