Caso Hilary Castro: capturan a cinco policías por el asesinato de Juan Pablo González, el presunto abusador de TransMilenio

Esta es la URI de Puente Aranda, donde asesinaron a Juan Pablo González

Las autoridades capturaron a cinco uniformados que estarían involucrados en la muerte de Juan Pablo González, el hombre señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad en TransMilenio en la noche de Halloween. El sujeto tenía una medida de aseguramiento por el caso de Hilary Castro; sin embargo, lo encontraron sin vida en la URI de Puente Aranda el pasado 6 de noviembre.

En un comunicado de prensa, las autoridades detallaron que “la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó por orden judicial a cinco patrulleros”. Asimismo, recordaron que los uniformados fueron suspendidos con anterioridad y apartados de sus cargos por la Inspección General de la Policía Nacional “de conformidad con el proceso disciplinario que se adelante por dichos hechos”.

Por su parte, la Fiscalía dio a conocer las capturas por medio de un tweet. “En las próximas horas quedarán a disposición de juez de garantías”, precisó el ente investigador y tiempo después un togado le imputó el cargo de homicidio a los policías implicados.

Fiscalía anuncia la captura de policias involucrados en asesinato de Juan Pablo González. (Captura de pantalla)

De acuerdo con W Radio, los cinco policías involucrados fueron identificados como: Bayron Arley González Martínez, Bryan Hurmberto Montealegre Angarita, Vladimir Sánchez Tarazona, Bryan Andrés Marín Tovar y Jimer Eduardo Blanco López. Todavía se desconoce cuál habría sido el papel específico que cumplieron los uniformados en el homicidio del presunto agresor de TransMilenio.

Es importante señalar que en un principio se pensó que González pudo haberse suicidado después de que se le impusiera medida de aseguramiento; sin embargo, el dictamen de Medicina Legal arrojó que la razón detrás de su muerte correspondía a un homicidio.

El pasado 13 de noviembre, la revista Semana reveló que el asesinato del hombre de 41 años estuvo planeado por una banda criminal que existe al interior de la URI de Puente Aranda, conocida como Los Plumas. “Apenas entró lo pasaron a la celda cuatro, cuando todos los detenidos deben pasar mínimo cuatro días en la celda ocho, que es la transitoria”, dijo un testigo, cuya identidad fue protegida por el medio de comunicación.

La fuente de Semana comentó que habrían sido seis integrantes de la banda las que estuvieron detrás del homicidio y habrían contado con el apoyo de miembros de la fuerza pública. “Juan Pablo fue asesinado por seis personas que son el grupo violento”, puntualizó el testigo y recordó que al hombre lo “tiraron al piso” y lo “cogieron a patadas”. Al parecer esa es una “bienvenida” que le dan a los presuntos abusadores y violadores.

“Ellos mismos autorizan los golpes una vez se hace efectiva la medida de aseguramiento de las personas que llegan por delitos sexuales”, agregó.

La denuncia de Hilary Castro

Hilary Castro realizó una denuncia a través de su cuenta de Instagram sobre la violencia sexual que vivió el 31 de octubre. Si bien la Secretaría de la Mujer atendió a la menor de edad, eso solo sucedió después de que ella denunciara su caso y se hiciera viral en redes sociales.

“Iba en una ruta B12 y me bajé en estación de La Castellana. Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar para todos los lados; procede a sacar algo de la maleta”, relató la joven. Ella empezó a caminar más rápido, pero no encontró ninguna autoridad que pudiera ayudarla. Hilary Castro le entregó todo lo que tenía después de que la amenazara con un cuchillo.

“Me llevó hasta detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó” a hacerle actos sexuales.

La situación no pasó desapercibida por dos jóvenes que pasaban por la zona y que terminaron brindándole su apoyo. La víctima intentó denunciar lo sucedido, pero no recibió la atención en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la 38 y tampoco en la sede de Ricaurte. También llamó a la línea de TransMilenio, pero no estaba habilitada.

SEGUIR LEYENDO: