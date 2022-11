Carolina Cruz quedó flechada con Bad Bunny y así lo confirmó en redes

Carolina Cruz quedó flechada con Bad Bunny en su presentación de Medellín. Así lo confirmó la presentadora. Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

El viernes 18 de noviembre se presentó en Medellín el cantante de música urbana Bad Bunny. La capital antioqueña vibró con temas como Me porto bonito, Ojitos lindos y Titi me preguntó en el que más de 40.000 personas se dieron cita en el Estadio Atanasio Girardot, a pesar de que la lluvia y el clima no pintaban bien para disfrutar del concierto.

Allí llegaron diferentes personalidades como Lina Tejeiro y Greeicy Rendón, pero una en especial se robó todas las miradas. Se trató de Carolina Cruz, quien compartió en sus redes sociales cómo se gozó el concierto en compañía de su círculo cercano de amistades, durante la segunda fecha que tuvo el artista en la ciudad de la eterna primavera.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 7,3 millones de seguidores, la caleña relató que fue una de las mejores noches que vivió y además, resaltó la calidad humana del reguetonero.

Carolina Cruz no se guardó nada y se dejó llevar por la buena impresión que le causó Bad Bunny en concierto en Medellín.

“Tengo que aceptar que fue mucho más de lo que me imaginé. Este man es un amor… Y como siempre, fui muy, muy feliz”, aseguró la exreina vallecaucana, en la que también se apreció que estuvo bastante cerca del escenario en el que se presentó el conejo malo.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues sus seguidores comentaron la publicación en la que reposan un carrete de fotografías y dos videos del momento en el que la presentadora tuvo muy de cerca al cantante que se presentará este 20 de noviembre en Bogotá en el Estadio El Campín.

Algunos de los comentarios más destacados son: “siempre bella, siempre hermosa”; “linda como siempre Caro”; “me encanta tu pinta, te ves linda”; “mamacita”; “te ves hermosa como siempre”; “siempre con su toque juvenil si exageración, se ve hermosa”, entre cientos de emoticones de corazones.

Carolina Cruz estuvo muy cerca de Bad Bunny y así lo dejó ver en sus publicaciones en redes sociales.

¿Quién es el hombre que le quita el sueño a Carolina Cruz?

Han pasado algunos días desde que la presentadora abrió su corazón en el podcast de una celebridad colombiana acompañada de su hija, en el que reveló los motivos por los que definitivamente tomó la decisión de alejarse sentimentalmente de Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos Matías y Salvador.

Y tal como lo ha mencionado en repetidas ocasiones, no ha estado sola en este proceso y comparte con sus amigos, uno de los el relacionista público Fabio Starita con quien disfrutó de su viaje a Medellín para disfrutar de uno de los dos conciertos que ofreció en esta ciudad el cantante Bad Bunny.

Su amigo, quien en varias ocasiones ha nombrado como su “mozo eterno”, aparece en un carrete de InstaStories que compartió la valluna de un viaje que tuvieron juntos a España. Lo que llamó la atención fue el hecho de que afirmó que su mejor amigo no la dejó dormir, pero ¿cuál fue el motivo?.

Resulta que en las historias de Instagram, la también modelo afirmó que su mejor amigo compartieron la misma cama y que debido a un curioso ruido que él hizo durante toda la noche, no logró conciliar el sueño tranquilamente. Pero una situación por la que varios de sus internautas pensaron que le iba a incomodar, al final terminó generándole algunas risas.

