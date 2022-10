Carolina Cruz respondió a críticas y dijo qué es lo más difícil de ser ella

Carolina Cruz respondió qué es lo más difícil de ser una figura pública como ella. Imagen tomada de redes sociales @carolinacruzosorio

Los seguidores de Carolina Cruz han sido crueles con las críticas hacia la presentadora de Día a Día por cuenta de su nula reacción ante el desmayo de una de las invitadas al matutino de Caracol Televisión, luego de hacer una presentación sobre el musical inspirado en El principito.

Posteriormente, fue señalada por un tiktoker que aseguró haber trabajado con la caleña en una reconocida ONG, en el clip, el joven señaló que era casi un “martirio” trabajar con ella debido a su comportamiento.

“Siempre que le pedíamos algo era con una cara de mierd…, así como que pereza estar aquí, pero se prendía la cámara y cambiaba”, expresó.

Después de esto, han sido varios los internautas quienes han indagado a la presentadora “¿qué es lo más difícil de ser Carolina Cruz?”. La exreina señaló que una de las cosas más complicadas para ella, ha sido lograr hacerle entender a las personas que la siguen que es un ser humano como cualquier otro y que, por eso comete errores.

“Creo que lo más difícil de ser figura pública… A mí no me gusta ponerle nombre a lo que soy y es que la gente tiene unas expectativas muy altas sobre ti, piensan que eres de otro planeta y que no eres humano, que no cometes errores”, dijo Carolina.

La respuesta de la también modelo generó rápidamente algunas reacciones en la página de chismes Rastreando Famosos, en la que replicaron el contenido que publicó Cruz a través de sus InstaStories, por lo que algunos internautas salieron en defensa de la mujer y otros, como es habitual, se dedicaron a atacar lo expresado en el clip.

Algunos de los comentarios más destacados son: “de acuerdo con ella, cuando pasa algo con el país esperan que un famoso haga algo como si lo fuera a solucionar”; “yo la llamo fastidiosa”; “lo sabemos, pero lo que le critican es el hecho de que todo lo quieren publicar para enriquecerse”; “sabemos que le importa un bledo los demás, pero le gusta que sientan compasión de ella”; “no entiendo por qué se queja si anda exponiendo su vida y después debe rendir cuentas”, entre otros.

A continuación, la respuesta de Carolina Cruz sobre lo más difícil que es ser ella:

La presentadora interactuó con sus seguidores en una dinámica en la que aclaró varias dudas de su vida

¿Qué dijo sobre la respuesta del ‘tiktoker’ que la atacó?

Ante la polémica que esto generó, en una reciente actividad de preguntas y respuestas que la presentadora realizó en su cuenta de Instagram, algunas personas le pidieron que hablara; sin embargo, Carolina Cruz no estaba enterada de que esta persona estaba hablando de ella.

“¿Quién? ¿Un tiktoker? Ni idea porque yo no tengo TikTok entonces no sé qué pasa en esa red social”, señaló bastante sorprendida. Y aunque trató de dar a entender de que desconocía de lo que estaban preguntándole en la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la vallecaucana hizo un esfuerzo por recordar a la persona de la que estaban haciendo el interrogante.

“No sé quién es, ¿trabajó conmigo? Un tiktoker no sé porque la gente que empezó a trabajar conmigo está hace varios años, en ese entonces no existía Tiktok y creo que tuvimos mujeres, nunca he trabajado con hombres en mi empresa”, concluyó Carolina Cruz a través de sus InstaStories.

