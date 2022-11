Shakira toma “fulminante” decisión que involucra al Barcelona, gracias a Piqué, aseguran en España

Shakira habría renunciado a su palco en el Camp Nou tras separarse de Piqué.

La cantante colombiana Shakira es el centro una noticia que se habría dado a conocer en las últimas horas y que involucra al F.C Barcelona y por ende a su expareja Gerard Piqué. La cafetera habría renunciado a conservar su palco en el Spotify Stadium Camp Nou.

Según el diario La Nación de Cataluña “La cantante ha tomado una decisión drástica, radical y que fulmina al Barza: se ha deshecho del palco exclusivo y privado en la que disfrutaba de los partidos del equipo y de su expareja junto a Milán, Sasha y su hermano Tonino”.

Esto se habría dado como parte de la separación que anunciaron hace algunos meses con el exfutbolista del Barca, Piqué, la colombiana se mudará próximamente a Miami y todo indica que no quiere tener nada que la vincule a su anterior vida cuando estaba casada con el deportista.

También se conoció la supuesta razón por la que el exdefensor del Barcelona decidió poner punto final a su unión matrimonial con la cantante barranquillera. Según una amiga de la nueva pareja de Piqué, Clara Chia, la colombiana no consiguió ser parte del entorno del jugador, lo cual habría desgastado la relación.

“Clara está integrada con los amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Ella jamás conectó con las otras esposas de futbolistas o con los amigos de Piqué”, reveló Gemma Iglesias. Luego siguió: “no actúa como una diva y es comprensiva con su pareja”.

Además de estas declaraciones para la revista ‘Hola’ Iglesias confesó que gracias a su amiga Clara Chia, Piqué fue más flexible en cuanto a la custodia de sus hijos para que se quedaran con Shakira.

La colombiana ahora estará relativamente sola en la crianza de sus hijos y lejos de lo que fue su vida en el país ibérico en donde ha permanecido casi que la última década. Por ahora buscará rehacer su vida en Estados Unidos mientras que al parecer rechazó la propuesta de cantar en el Mundial de Qatar que arrancará este 20 de noviembre, aunque todavía no se ha hecho oficial de su parte esta decisión.

Los rumores resuenan, lo cual la unirían a la manifestación que hicieron los artistas británicos Rod Stewart y Dua Lipa de no cantar en el evento por las violaciones de derechos humanos que se han denunciado sobre el país árabe.

Según la comunicadora española, Adriana Dorronsoro, desde fuentes cercanas a la artista colombiana, le habrían confirmado su decisión de no estar en el Mundial: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

Shakira seguiría siendo la cantante con más actuaciones en los mundiales de fútbol, mientras que el cantante de música urbana Maluma sí confirmó ser parte de los artistas que estarán animando el Fan Event del Mundial, decisión que también fue rechazada por su compatriota J Balvin según se conoció recientemente.

