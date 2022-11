El presidente Petro quiso citar a Buzz Lightyear, pero le salió mal: “Hacia arriba y más allá”

“Volar hacia arriba y más allá, decía la película”: ¿se equivocó Gustavo Petro al citar a Buzz Lightyear? Foto: Presidencia.

Mucho ha dado de qué hablar el discurso que entregó este jueves 17 de noviembre el presidente Gustavo Petro en la celebración del aniversario 103 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), no solo porque aseguró que fortalecerá a la aerolínea Satena, sino porque tuvo un lapsus al querer citar una frase de la película animada infantil Toy Story.

En medio de sus palabras, el jefe de Estado quiso hacer alusión a Buzz Lightyear, uno de los personajes más recordados de la animación de Disney, sin embargo, no dio pie con bola para declamar la frase del famoso astronauta, que decía “Al infinito y más allá”. Petro dijo: “Volar hacia arriba y más allá”. Su particular equivocación, como era de esperarse, no pasó desapercibida en redes sociales.

“Despiertos o dormidos, hombres y mujeres hemos querido volar. Volar suena a libertad, volar sueña a romper cadenas, volar significa desintegrarse en la luz infinita y eterna, volar hacia arriba y más allá, decía la película”, expresó el presidente.

Los comentarios al lapsus del primer mandatario despertaron los comentarios de algunos usuarios de redes sociales, que no le perdonaron el descache: “Jmmm imperdonable eso. Plantón mañana en la plaza de Bolívar”; “cada día más bobadas del cambio “AL INFINITO Y MÁS ALLÁ” si se pierden en algo tan trivial por eso están apostando a reformas locas e insensatas”; Lo que quiso decir fue “el dólar hacia arriba y mas allá”, fueron algunos de los trinos que se leyeron en Twitter en torno al tema.

“¡Al infinito y más allá!”, Buzz Lightyear (Foto: Disney)

Dentro de otros de los comentarios que envió el presidente de los colombianos en el discurso ante la Fuerza Aérea, anunció que su gobierno propenderá porque Satena tenga aviones nacionales y se le permita volar a otros destinos, no solo en Colombia, sino a nivel internacional.

Para ese objetivo, según anunció el mandatario, trabajará con la FARC para que, como Brasil, Colombia produzca sus propios aviones en favor de la Nación. En esa línea, dijo que el objetivo es “un desarrollo empresarial que haya en la Fuerza Aérea cuya empresa es Satena que hoy por hoy dadas las circunstancias es la de propiedad colombiana. Que se desarrolle toda la plenitud como una aerolínea de aviación”, señaló.

“Una manera para que Satena no trabaje a pérdidas y pueda incluso ampliar las líneas o más frecuencias a lugares apartados de Colombia, es dándole rentabilidad en otras líneas, no solo a Venezuela sino a América Latina, Europa o más allá”, agregó el jefe de Estado.

Gustavo Petro en el aniversario 103 de la Fuerza Aérea Colombiana - 17 de noviembre de 2022

Así mismo, el primer mandatario aseguró que busca replicar con la FAC lo que se ha hecho con otros organismos de la Fuerza Pública colombiana: “Hemos visto el proceso en la Armada con la construcción de barcos, estamos a punto de inaugurar un barco científico que irá hasta la Antártida, vamos a iniciar la construcción de la primera fragata y la expansión de la industria naval. En la Fuerza Aérea queremos iniciar la construcción de aeronaves simples en un comienzo, es el inicio de la industria aeronáutica en Colombia”, agregó Petro.

Hay que recordar que hace unos meses, el Ministerio de Defensa confirmó que en el país se construirá la primera Fragata o Buque de Guerra. Colombia desarrollará, con Países Bajos, el diseño. En la actualidad en el país están en operación cuatro Fragatas o Buques de Guerra, los cuales han sido construidos en Alemania. Son Fragatas portamisiles tipo FS 1500. Las Fragatas que operan en Colombia reciben el nombre de: Almirante Padilla, Caldas, Antioquia e Independiente, todas de origen alemán.

En Colombia también existen otro tipo de embarcaciones hechas en Corea del Sur, Estados Unidos, España, Suecia, Países Bajos, Singapur, Reino Unido y en Colombia se han construido algunos tipos de embarcaciones como Patrulleros de Zona, Patrullero Costero, Bote Patrullero, Bote de instrucción o entrenamiento, Logístico, Auxiliar, Patrullaje pesado, Patrullaje medio, Patrullaje liviano y Combate táctico, esto implica una amplia experiencia para el reto de la construcción del primer Buque de Guerra o Fragata para el Combate Oceánico.

