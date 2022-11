Sergio Fajardo tildó de “populista” al presidente Petro por propuesta de revivir los mataderos

Sergio Fajardo controvirtió al presidente Petro por su propuesta de reabrir los mataderos. Fotos: Asofondos Colprensa - Mariano Vimos

El presidente Gustavo Petro es controvertido por el excandidato presidencial Sergio Fajardo frente a su propuesta de reabrir los mataderos municipales en el país con la intención de acabar con el “oligopolio” de los frigoríficos y reducir los costos de la carne.

Hace algunos días el mandatario nacional habló sobre el negocio de la carne en Colombia diciendo: “Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne res, se ha llegado a ese punto por que el Invima acabó con la figura del matadero municipal, hay que dar vuelta atrás” e invitó a que la entidad desempeñe un rol más “democratizador”.

Incluso explicó cómo los monopolios han hecho encarecer el precio de la carne: “Monopolio en la transformación de la carne para la venta al público (...) Es una especulación y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio en la transformación del ganado en carne para la venta al público y esto se elimina si se democratiza”.

Ante esto sugirió que podría proponerse reabrir los mataderos en los municipios, pues los costos de transporte y demás sobre la carne se reducirían notablemente para los consumidores. Sin embargo, la propuesta no caló bien para su excontrincante en las presidenciales Sergio Fajardo, pues este jueves dejó un mensaje en Twitter en el que marcó su postura frente a esta propuesta tildada, por de más, como populista por parte del presidente: “Revivir mataderos municipales es una decisión improvisada, sin el rigor de la información y con un gran desconocimiento de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Una típica acción populista: solución simple para un problema complejo”.

Estas palabras contrastan con las declaraciones recientemente emitidas por el presidente del gremio de los frigoríficos Álvaro Urrea, quien estimó que la propuesta de Petro va en contravía del cuidado del medioambiente, la salubridad, entre otras cosas y que además no solucionaría el problema de manera sustancial.

“El impacto es realmente mínimo. Estamos hablando de costos por aumentar la distancia de transporte, o el tiempo de transporte de los animales, un recorrido adicional que realmente, en un animal que pesa 500 kilos, no alcanza a tener un impacto de 2,3 %. Cuando la carne está doblando el precio, no hay correspondencia con la explicación de que se debe a que no hay mataderos públicos en los pueblos”.

“Además, nosotros como frigoríficos somos maquiladores, no somos vendedores. No ponemos el precio de la carne, eso lo fija el expendedor y lo determina el precio en kilo al que vende el ganadero”, fueron las palabras de Urrea para Semana.

Por su parte, el presidente de Fedegan, José Félix Lafurie explicó que “Lo que el intermediario vende cuando comercia carne simplemente es el animal con un proceso cuyo costo es muy bajo, menos de 20% de los costos de transformación es lo que debería ir al consumidor final, por consiguiente, se ha reducido en más de 12% el valor del novillo, esto debería reflejarse”.

