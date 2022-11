Esperanza Gómez reveló que la abusaron sexualmente desde que tenía 5 años: “Uno siente que todos los hombres son abusadores”

Esperanza Gómez, actriz de cine para adultos, reveló vivencias de su niñez. Foto: Instagram @soyesperanzagomez

El nombre de Esperanza Gómez nunca sale de las tendencias, ya sea por su fama en la pornografía o por sus recientes acciones legales contra Instagram. Sin embargo, en las últimas horas ha dado de qué hablar luego de que, en plena entrevista en vivo, contó uno de los momentos más difíciles de su vida: el abuso sexual que sufrió durante su niñez.

La actriz caldense sostuvo un diálogo en la revista Semana, donde aseguró que su primera vez teniendo relaciones sexuales no fue consensuado. Cuando acababa de cumplir 15 años, según reveló, un hombre la accedió y le quitó la virginidad. “Yo siempre he dicho que fui abusada sexualmente. Mi primera relación sexual no fue consensuada, fue abuso sexual”, explicó Esperanza, que es oriunda de Caldas.

Actualmente, la mujer vive en los Estados Unidos, paga más de 7 mil dólares mensuales de arriendo por el apartamento en el que vive y ha construido una prominente carrera en la industria pornográfica. Sin embargo, no todo ha sido tan fácil para ella, empezando por cómo llegó al mundo del sexo.

“A los 15 días de haber cumplido 15 años a mí me abusa una persona sexualmente. Después de eso vienen situaciones: a mí, personas de mi familia, me obligan a hacer ciertos actos en contra de mi voluntad”, reveló Esperanza Gómez a Semana.

Producto de los abusos de los que fue víctima, Esperanza tomó la decisión de operarse para no ser madre. Eso lo decidió junto a su actual esposo. Sin embargo, sobre los vejámenes sexuales de los que fue víctima, la actriz aseguró que dará todos los detalles al respecto en una autobiografía que publicará próximamente con la editorial Planeta.

No obstante, la también modelo contó que fue a los 5 años cuando comenzaron los abusos en su contra. Pero dijo que todo esto lo contará en su producción literaria. “Desde ahí inicia el trauma de Esperanza Gómez”, agregó Gómez, quien reconoció que desde su niñez tuvo “traumas”.

A raíz de todo lo sucedido, Gómez empezó a creer “que todos los hombres son abusadores”. Además, dio detalles de cómo ha hecho para lidiar con esas situaciones a lo largo de su vida luego de los abusos de los que fue víctima: “Uno le pierde la confianza a los hombres, yo no me sentía tranquila sola con un hombre. Yo en esa época no lo vi como abuso sexual, porque ni siquiera sabía que existía esa palabra, pero sí sentía que un adulto hacía algo sin mi consentimiento y, en lugar de castigarlo, me castigaban a mí”, dijo.

Gómez, además, aseguró que le costó demasiado reconocer las secuelas que le trajo a su vida todo lo que vivió en su niñez y adolescencia. Según ella, le costó desarrollar con normalidad su personalidad, de hecho, dice, que por eso es que tiene un carácter “tan fuerte”. “Desde muy niña sentí que, al no tener quién me defendiera, me tocaba defenderme a mí directamente”, reconoció la actriz.

En otros apartes de su entrevista, así como lo hizo ante la Corte Constitucional, Esperanza defendió su trabajo en el cine erótico y dijo que es allí donde más se respeta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“El contenido para adultos puede ser censurado, mal visto, pero si hay un oficio legal que respeta los derechos de la sexualidad de la mujer y en el cual la mujer gana más que el hombre es este. Nosotras firmamos un contrato en el que dice que el actor no me puede halar el pelo, dar una cachetada o penetrar por donde no está acordado”, concluyó la actriz en Semana.

