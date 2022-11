El ministro de Defensa Iván Velásquez destacó los avances del Gobierno: “El país consagró la paz como política de Estado”

El ministro en Diálogos Regionales Vinculantes en Manizales. Foto: suministrada.

Desde Manizales, en medio del Diálogo Regional Vinculante, llevado a cabo en el Coliseo Universidad de Caldas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo su balance de los 100 primeros días de la administración de Gustavo Petro en el sector de defensa.

El jefe de cartera destacó la aprobación del marco legal para la implementación de la paz total y afirmó que esta política no se traduce “en bajar la lucha contra la criminalidad”, y añadió, “la Fuerza Pública no ha recibido una instrucción de bajar la guardia, por el contrario, la búsqueda de la paz no significa debilidad”.

De igual manera, indicó que gracias a la ejecución de los Puestos de Mando Unificado por la Vida y los Consejos de Seguridad Integral se ha ido consolidando la construcción de una política de seguridad humana, que “busca no solo garantizar la seguridad, sino alcanzar un desarrollo digno e integral de la vida de las personas”.

También se refirió al restablecimiento de las relaciones militares con Venezuela, asegurando que luego del encuentro entre los dos ministros de defensa el pasado 9 de noviembre, se ha logrado articular acciones para cubrir las necesidades de seguridad en la zona de frontera.

Según el ministro Velásquez, la política antidrogas también dio un giro, pues ahora los esfuerzos institucionales no buscan atacar al eslabón más débil de la cadena que es el campesino, sino que se concentra sobre los dueños del negocio. Por esta razón, afirma que la fuerza pública ha redoblado esfuerzos en la interdicción y que gracias a esto ha sido posible que en los primeros 100 días de gobierno se hayan incautado 20 toneladas de cocaína a través de interdicción y 60 toneladas a través de incautación, para un gran total de 80 toneladas de cocaína.

Dijo que a partir de diciembre se mejorará las condiciones de vida de los soldados regulares con un aumento de su bonificación mensual. Adicional a ello, aseguró que se avanza en los procesos de profesionalización de las fuerzas, por lo que se incorporarán 1.000 soldados más de la meta planteada para 2023, con el fin de iniciar la transición gradual de soldados regulares a profesionales.

Por otra parte, el ministro anunció que se puso en marcha el Ministerio de Defensa la estrategia para la Vida y la Paz, que busca proteger a los líderes y lideresas sociales, personas defensoras de Derechos Humanos, a través de un componente militar denominado Plan Perseo y otro componente Policial con la Operación San Pedro Claver. Explicó que a esta estrategia se suman las tareas de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Además, aseguró que en los primeros 100 días del gobierno Nacional se lograron reducir los homicidios, las lesiones personales, los hurtos al comercio, residencias y automóviles, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Según cifras de la Policía Nacional, durante este gobierno se registró una reducción de 4% en los casos de homicidios en el país. Las lesiones personales también registraron una disminución de 7%, pasando de 27.112 casos en 2021 a 25.200 en 2022. Mientras que los delitos sexuales presentaron una disminución del 24%, pasando de 9.056 víctimas en 2021 a 6.876 víctimas en 2022.

Pero, el balance no es tan bueno en el hurto a personas, pues según el ministro, desde el 7 de agosto se han registrado 88.265 casos. De todas formas, dijo que otro tipo de hurtos han disminuido, como hurto a comercio, que bajó 28%, al reportarse 7.504 casos frente a 10.448 del mismo periodo de 2021. También el hurto a residencias, pues dijo que se han reportado 8.512 casos este año, mientras que en 2021 la cifra fue de 8.686 casos. Dijo que el hurto a automóviles también presenta una reducción del 21%, al pasar de 2.887 casos en 2021 a 2.269 en 2022.

Finalmente, destacó que en estos 100 días del nuevo gobierno, por instrucción del Presidente Petro, empresas como Indumil cumplirá una función social, al construir puentes transitorios para darle soluciones a las regiones que por tema del invierno se han visto afectadas e indicó incluso incomunicadas.

