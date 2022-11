Sebastián Viera vería comprometida su titularidad en el arco del Junior para 2023

Sebastián Viera llegó al Junior de Barranquilla en 2011 procedente del fútbol griego. (Twitter: @HablaDeportes)

El pasado fin de semana el Junior de Barranquilla logró llevarse un punto del Nemesio Camacho El Campín al igualar sin goles ante Independiente Santa Fe. Además del desabrido empate, el juego correspondiente por la fecha 3 del Grupo A, contó con un polémico arbitraje de Jhon Alexander Ospina, que no pitó un penal claro a favor del equipo local.

Una de las novedades del cuadro Tiburón ante el onceno Cardenal fue la presencia de Sebastián Viera, que regresó a la portería del Junior de Barranquilla tras la cuestionada expulsión ante el Deportivo Pereira en la derrota 4-3 en el Hernán Ramírez Villegas por la primera jornada de los cuadrangulares finales.

Por dicha acción en el duelo ante la escuadra Matecaña, Sebastián Viera fue duramente criticado por la hinchada juniorista que culpó el uruguayo de la derrota en la Perla del Otún. Así mismo, el golero lamentó en declaraciones para El Heraldo haberse hecho expulsar cuando el partido estaba empatado a tres tantos.

“Obviamente, presenté disculpas a mis compañeros. Eso está claro. Recibí el apoyo de ellos. Lamentablemente, se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono yo”.

El Grupo A es liderado actualmente por Millonarios, que hizo respetar su patio en el Coloso de la 57, al imponerse 2-0 sobre el Deportivo Pereira. Por su parte, el Junior de Barranquilla es el colero del cuadrangular con un punto y -1 en la diferencia de gol.

Este miércoles 16 de noviembre, por la cuarta jornada del cuadrangular A, Junior de Barranquilla será local ante Independiente Santa Fe, un duelo crucial para ambos bandos que no tienen permitido perder para seguir con vida en la pelea por la estrella de fin de año.

En las últimas horas, surgió en rumor que pone en tela de juicio la titularidad de Sebastián Viera en la portería Rojiblanca para 2023. Según el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, las directivas del Junior de Barranquilla estaría buscando un portero para hacerle competencia al exVillarreal de España.

De acuerdo con la información del comunicador en su sección Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol de Antena 2, el portero que ya tienen en carpeta para el próximo año es de nacionalidad argentina y es pedido expreso de Julio Avelino Comesaña.

Si bien aún no se conoce el nombre del golero que llegaría al conjunto barranquillero, este sería el reemplazo del portero suplente, Jefferson Martínez, que no está a gusto ante la falta de minutos, por lo cual su continuidad no está del todo asegurada y buscaría otros horizontes para tener más minutos.

En lo que va del año, Sebastián Viera ha jugado con la camiseta del Junior de Barranquilla más de 60 partidos para un total de 5.383 por todas las competiciones. Cabe recordar que el charrúa llegó al Tiburón en 2011 procedente del AE Larisa de Grecia.

