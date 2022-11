Ramón Jesurum se sigue subiendo al bus del triunfo, elogió a la selección Colombia femenina sub 17: “Lograron una proeza”

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Ramón Jesurun como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol encabezó la lista de invitados por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá para homenajear a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub 17, luego de que lograran llegar a la última instancia en el pasado Mundial de Fútbol Femenino en la India.

Las deportistas llegaron a la final de la Copa Mundo en donde enfrentaron al seleccionado español, el cual finalmente se quedó la victoria, alzándose con el triunfo y dejando en el segundo lugar a las cafeteras tras 90 minutos de juego. Sin embargo, aunque técnicamente perdieron el último partido, para Colombia las ganancias fueron demasiadas en términos deportivos, pues tras casi un siglo de existencia del equipo colombiano, lograron llevar por primera vez en la historia a una final en el torneo más importante a nivel global por naciones.

Ante eso la Embajada estadounidense comentó: “En Estados Unidos no solo somos aficionados del deporte, sino que creemos en el poder del deporte y las lecciones que da para la vida. A través del deporte los jóvenes pueden aprender no solo las tácticas sino aprender la disciplina y la persistencia. Colombia está en en la cima del mundo con dos equipos de mujeres que demostraron que no hay límites para ellas”, comentó el embajador Francisco Palmeri.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol agradeció el espacio que les brindaron en la embajada y reconoció la importancia del reconocimiento que les hacen a las jugadoras por parte de los Estados Unidos: “Estas muchachas lograron una proeza en 97 años que tiene el fútbol colombiano que es acceder a una final del mundo... Fue fruto del esfuerzo y un sueño porque ellas crecieron trabajando y sacrificándose por el fútbol”.

Luego dijo: “Es un honor que un país que trabaja el mejor fútbol femenino, como lo es Estados Unidos, quiera hacernos un reconocimiento, esto es algo que recordaremos siempre”.

Jesurun ha tenido que sortear los cuestionamientos por sus salidas en falso al referirse a las jugadoras como “amateurs” mientras disputaban las últimas instancias del Mundial, lo que después tuvo que salir a explicar a qué se refería realmente y ahora habla con mayora autoridad con respecto a las jugadoras de las que dijo: “Las que yo digo, así sea sujeto de críticas, a las mías, así me critiquen... Quiero hablar de ellas y decirles que son calidosas en técnica, pero el mayor patrimonio que tienen es su fortaleza mental. Eso servirá de aquí a 14 años y conseguirán más resultados”.

Como proeza destacó Jesurun lo que han logrado las jóvenes jugadoras de fútbol, mientras que el mundo del fútbol se rinde ante la calidad deportiva en especial de Linda Caicedo que hasta el pasado jueves estuvo propuesta como la mejor jugadora del mundo por cuenta de los Globe Soccer Awards, los cuales darán a conocer a la ganadora en las próximas semanas.

