Miguel Uribe salió en defensa de Peñalosa ante la petición del Gobierno de revisar el trazado del metro de Bogotá: “Es una irresponsabilidad de Petro”

El senador del Centro Democrático defendió a Enrique Peñalosa tras críticas sobre metro elevado. Fotos: Colprensa

Uno de los temas más discutidos de los últimos días es el del Metro de Bogotá y la construcción de la primera línea, algunos sectores políticos argumentan que la mejor opción es elevado, mientras que otros señalan que debería ser subterráneo. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, también se refirió a esta polémica y señaló que es una irresponsabilidad del presidente Gustavo Petro querer modificarla.

Uribe Turbay fue secretario de Gobierno durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa en 2016 y junto al exalcalde de Bogotá fueron los encargados de realizar algunos de los avances en los estudios para la construcción del metro elevado en Bogotá, pese a que durante la gestión de Petro ya se habían realizado para que este fuera subterráneo.

La polémica surgió luego de que el presidente Gustavo Petro tuviera una reunión con el consorcio chino que está encargado de realizar la construcción de la primera línea de metro. Allí se pidió que se estudiara la viabilidad para que esta sea subterránea o al menos el tramo de la Avenida Caracas. Esta solicitud no fue bien recibida por algunos de los miembros de la oposición que de inmediato cuestionaron al jefe de Estado, uno de ellos, el exalcalde de Bogotá.

El senador Miguel Uribe Turbay aseguró que, “es una irresponsabilidad de Petro pretender modificar la primera línea de metro. Eso implica hacer inviable el metro y desfinanciaría la segunda línea y demás proyectos de infraestructura”.

Además el congresista manifestó en el más reciente bloque parlamentario de Bogotá, que, “el metro hay que protegerlo, es una irresponsabilidad que estén planteando subterrizar el tramo de la Caracas, eso ya se planteó. Lo que ustedes están haciendo, con todo el respeto, es un saludo a la bandera”.

El parlamentario del Centro Democrático agregó que, “cuando se planteó inicialmente se hizo la evaluación si debía ser subterráneo o no y la razón por la que no debía ser subterráneo es porque en el tramo de la Caracas el subsuelo no lo permitía, es más fácil subterranizarla parte suroccidente que la Caracas. No es cuánto vale, es que no lo terminan y te empiezan a enterrar plata (...) ahí sí que no va a ser nunca, pero no va a ser la tercera ni la segunda línea. Subterranizan o le ‘maman gallo’ a la primera línea y la segunda nunca va”.

Cruce de palabras entre Peñalosa y Petro

Por otra parte el exalcalde de Bogotá siguió destacando la importancia de construir el metro elevado y también arremetió en contra del presidente Gustavo Petro, del que aseguró que su especialidad es”, es decir mentiras y pendejadas”.

“Lo cierto es q fuimos nosotros los que contratamos el Metro q está en construcción, lo q Petro fue incapaz de hacer. Y vergonzoso que Petro, en vez de comportarse como estadista, sigue hablando como politiquero en campaña”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro respondió al comentario realizado por Enrique Peñalosa y comparó lo hecho en la gestión del exalcalde de Bogotá con respecto al metro con Hidroituango, además lo calificó como “una verdadera catástrofe financiera”.

“Es una verdadera catástrofe financiera, similar a la Hidroituango, que un metro poderoso que costaba 14 billones de pesos en el 2015, solo por sectarismo ciego, lo hayan convertido en un metro débil que cuesta 35 billones de pesos. Cuanto daño a la nación”, aseguró el jefe de Estado.

