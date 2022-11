Marelen Castillo habló finalmente de Rodolfo Hernández: “Aquí están las consecuencias”

La polémica entre la representante Castillo y los 'rodolfistas' nació luego de una entrevista en la que la exfórmula vicepresidencial del ingeniero reveló escabrosos detalles de su relación después de las elecciones. Foto: @LigaGobernantes, Twitter.

En diálogos para la revista Semana, la congresista Marelen Castillo confesó sobre las actitudes que tuvo el excandidato Rodolfo Hernández durante la segunda vuelta presidencial.

La exfórmula vicepresidencial del ingeniero mencionó que aún no sabe qué pasó en el interior de la bancada en ese momento dentro de la campaña, pues se encontraba recorriendo el país. “Yo no conozco que pasó allá, porque yo en la segunda vuelta me dediqué a trabajar con todos los colombianos para que conocieran el proyecto que teníamos. Me dediqué hacer mi trabajo juiciosamente y no me reuní con ellos en Bucaramanga”, señaló en primera instancia.

“No fui cercana a ellos. Son decisiones que se toman, que luego tienen que evaluarse y aquí están las consecuencias. Es muy triste, pero como les digo a los colombianos, aquí estoy y yo me quedo”, añadió Castillo.

El exasesor político del exalcalde de Bucaramanga, Óscar Jahír Hernández, en días anteriores reveló para el diario mencionado detalles sobre los secretos de su campaña, ” él manifestaba querer ganar la presidencia, pero la gente empezó a ver que no quería ganar. A veces siento muy en el fondo que se asustó. Si él hubiera querido ganar, tenía todo para hacerlo: 15 días para viajar por el país, recibir los apoyos de los más de 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, pero no recibió a nadie. No quiso nada. Cuando uno ve eso, entiende que no quiso ganar. Es el único candidato en el país que se mete en una piscina en una segunda vuelta, en vez de salir a trabajar por su candidatura”.

Así como lo aseguró el exasesor político, al ingeniero Rodolfo lo asesoraron mal porque le dijeron que podía manejar el partido de forma individual, y por esto “Marelen sintió que hacía parte de una estructura política, pero era un cero a la izquierda. Eso desdibujó mucho a Rodolfo como hombre y político”.

Por otra parte, la representante Castillo mostró su preocupación con respecto al gobierno del presidente Gustavo Petro, por la situación económica que vive el país y aseguró que las declaraciones del jefe de Estado no han sido las mejores porque han generado incertidumbre en los colombianos.

“Me preocupan las declaraciones de muchos de los funcionarios, entre ellos Gustavo Petro. Tú los escuchas y parece que eso fuera más un libro de superación personal que a las realidades de nuestro país. Entonces, emiten comunicados que no están alineados y algunos no son coherentes, se habla de decrecimiento cuando apenas estamos tomando las riendas de la reactivación”, pronunció Castillo.

Para finalizar, la excandidata a la Vicepresidencia de la República sostuvo que no estuvo de acuerdo con la decisión de Rodolfo Hernández de renunciar a su cargo en los últimos días del octubre al Senado de la República, luego de quedar en segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales.

Consejo Nacional Electoral citó a Rodolfo Hernández y Marelen Castillo para definir la suerte de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

Este jueves 10 de noviembre se conoció que el Consejo Nacional Electoral —CNE— citó al excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su fórmula, Marelen Castillo, para definir qué pasará con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pues actualmente su futuro se encuentra en el limbo por cuenta de una demanda.

Una ciudadana elevó una acción judicial alegando que la actual representante a la Cámara (en cumplimiento al Estatuto de la Oposición) no hace parte de la colectividad otorgada por el CNE al exalcalde de Bucaramanga para impulsar su candidatura a la presidencia.

Concretamente, ese partido se encuentra suspendido mientras se resuelve la demanda que, además, argumenta que la vallecaucana no fue incluida en sus estatutos y actualmente ejerce como congresista sin el respaldo de este u otro partido político. Por ello, y de acuerdo con Semana, el magistrado Cristian Quiroz del CNE la citó a ella y a Hernández para el próximo martes 15 de noviembre. En la diligencia, el ingeniero tendrá que explicar por qué no incluyó a la otrora fórmula vicepresidencial en su colectividad.

