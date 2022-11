Luis Díaz regresaría con Liverpool ante Manchester City en la Copa de la Liga de Inglaterra

Luis Díaz actualmente se encuentra en Barranquilla, en donde realiza la fisioterapia en la sede deportiva de la Federación Colombiana.

La Copa de la Liga de Inglaterra realizó su sorteo de octavos de final, luego de que Manchester United remontará ante Aston Villa y se clasificara a esta instancia. El emparejamiento arrojó un duelo, que no es solo atractivo por la importancia de ambos clubes en la Premier League, Manchester City vs. Liverpool FC, sino que también podría marcar el regreso del volante colombiano Luis Díaz al terreno de juego tras su lesión en la rodilla.

El partido de la Carabao Cup se jugará el lunes 19 de diciembre, justo un día después de la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Luis Díaz podría ser de la partida luego de que Colombia no clasificara a la cita orbital, además, y se recupere de la distensión de ligamento en la rodilla que sufrió jugando con los Reds el pasado 9 de octubre ante el Arsenal FC.

Liverpool avanzó de ronda tras superar en la tanda de los penaltis al Derbi County luego de un apretado 0-0 en los 90 minutos. La gran figura del encuentro fue el portero irlandés Caoimhín Kelleher, que atajó tres de los cinco disparos del conjunto rival. Entre tanto, los Citizens superaron a Chelsea 2-0.

En un principio se hablaba de que el reestreno de Luis Díaz con el equipo dirigido por Jurgen Klopp se daría en el partido del 26 de diciembre, fecha del tradicional Boxing Day, cuando enfrentarían al Aston Villa. El atacante colombiano actualmente se encuentra en Barranquilla, en donde realiza la fisioterapia en la sede deportiva de la Federación Colombiana.

“Luis Díaz correrá por primera vez el jueves. Esas son buenas noticias porque todos sabemos lo importante que fue el año pasado y en la segunda mitad de la temporada”, fueron las palabras de Pepijn Lijnders en medio de la actualización del estado de salud de los jugadores a cargo del departamento médico del club. Esto significa que la recuperación del nacido en La Guajira avanza de forma positiva.

Por ahora, el extremo atacante se ha perdido cerca de 11 encuentros, empezando por el de la cuarta fecha de la Liga de Campeones, más otros dos encuentros de este mismo torneo ante Ajax y Napoli. Por Premier League ha estado ausente en seis partidos: vs Manchester City (16 de octubre), vs. West Ham (19 de octubre), vs. Nottingham Forest (22 de octubre), vs. Leeds United (29 de octubre) y vs. Tottenham Hotspur (6 de noviembre) y el partido por la Copa de la Liga ante el Derby County del 9 de noviembre y el del 12 del mismo mes ante el Southampton.

Otros de los colombianos que podrá jugar los octavos de final de la Copa de la Liga será Jefferson Lerma con el AFC Bournemouth, tras eliminar a Everton FC con Yerry Mina los 90 minutos en el terreno de juego. El encuentro terminó en goleada 4-1 a favor de los Cherries con anotaciones de Jamal Lowe, Junior Stanislas, Emiliano Marcondes y Jaidon Anthony. El tanto del descuento fue obra de Demarai Gray.

Su rival será Newcastle United, que eliminó por penaltis a Crystal Palace. Este será otro duelo entre equipos de la división más importante del fútbol de Inglaterra. Por otra parte, Yerson Mosquera podría ser tenido en cuenta por el entrenador Julen Lopetegui con Wolverhampton para el partido ante Gillingham FC de la cuarta división. El defensor central aún no suma su primer minuto con el equipo amarillo y negro.

