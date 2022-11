Lina Tejeiro confirmó su ruptura con Juan Duque con fuerte dedicatoria: “Lo boté”

Lina Tejeiro compartió un contundente mensaje con el que confirmó que su relación con Juan Duque terminó. Foto: Instagram @juanduque

Desde hace algunas semanas, Lina Tejeiro y Juan Duque han estado distanciados en las redes sociales y así lo confirmó el cantante, cuando en una entrevista afirmó que ella estaba en las grabaciones de una nueva producción y él, por su lado, estaba enfocado en su música en Medellín.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo el colombiano en Buendía Colombia el pasado 21 de octubre como invitado.

Esta fue una relación que acaparó buena parte de los portales de la prensa rosa, dedicados a seguirles el paso a las celebridades, debido a las constantes y expresivas muestras de amor entre los artistas. Otro de los aspectos que llamó la atención en ese momento, es que después de varios años de haber terminado con Andy Rivera, Lina por fin se daba una nueva oportunidad en el amor.

En medio de esta sorpresiva noticia de la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque han surgido varias teorías en redes sociales, una de ella tiene que ver con que el cantante de Fuego habría reaparecido en la vida de la llanera, por lo que ella prefirió darse una nueva oportunidad con quien algunos consideran, es su verdadero amor.

Esta surge debido a las constantes apariciones del reguetonero en diferentes eventos en los que interpretó una nueva canción que estaba dedicada a la actriz de Chicipatos. También se habló de su viaje a Londres, en el que cumplió varios compromisos laborales y que allí, también se fracturó su relación con Duque.

Enamorados, así se les vio por última vez a Juan Duque y Lina Tejeiro. Foto: Juan Duque, Instagram.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una publicación de la llanera en su cuenta de Twitter en la que escribió un irónico trino con el que sus seguidores confirmaron que su noviazgo con el paisa habría llegado a su final, y quizás, lo que la aburrió fue la Monotonía, como expresó Shakira en el lanzamiento de su canción que lleva el mismo nombre.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo usé y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía”, fue una de las primeras expresiones que utilizó Tejeiro para referirse a lo que fue el comienzo de la relación con Duque.

Posteriormente, indicó que con el tiempo trató de ver lo mejor que tenía el artista, con una apología al supuesto rímel para pestañas que había comprado, pero las cosas no parecieron funcionar y lo que en un comienzo fue bonito, comenzó a cambiar su calidad.

“Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, concluyó la actriz.

A continuación, la publicación de Lina Tejeiro sobre su relación con Juan Duque:

El contundente mensaje con el que Lina Tejeiro comparó a Juan Duque con un rimel para pestañas, y que después de un tiempo no le sirvió y lo botó. Tomada de Twitter @Lina_Tejeiro

La llanera fue blanco de críticas en su publicación, ya que algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con la forma en la que se expresó del cantante, quien fue su compañero sentimental hasta hace algunas semanas, por lo que le dijeron que quizás “la defectuosa eres tú”.

