A Juan Duque, el ex de Lina Tejeiro, le dijeron que deje de hacerse la víctima y esto fue lo que respondió

Juan Duque, cantante urbano. Foto: Instagram @juanduque

Más allá de su carrera como cantante de reguetón, Juan Duque no ha parado de generar conversación por su corto noviazgo y comentada ruptura con Lina Tejeiro. La pareja había hecho oficial su relación el pasado 8 de septiembre, pero cuando pasaron unas pocas semanas desde el mencionado anuncio se conoció que habían terminado.

Ahora bien, desde que se confirmó su separación de la actriz llanera, el intérprete de ‘Hotline’ no ha parado recibir críticas y comentarios negativos, algunos con relación a Tejeiro. De hecho, durante los recientes días el cantante urbano compartió una galería en su cuenta de Instagram en la que incluyó fotografías y videos sobre sus presentaciones musicales y algunos momentos que ha pasado con sus amigos.

Sin embargo, al ver entre los comentarios, hubo usuarios que le escribieron cosas como: “Te dejaron por niñato, pareces de 14″; ante tal panorama el antioqueño quiso dar respuesta a varias de las críticas, sobre este mensaje en particular contestó: “No estaban preparados pa’ tanto más bien”. A su vez, también hubo varias personas que lo criticaron por supuestamente victimizarse, a ellas el reguetonero también les respondió.

Tampoco faltó quien piense que la ruptura es solo una estrategia publicitaria, “Me late quie siguen juntos, pero es estrategia para lanzar una canción”, escribió otro usuario(a), pero Duque fue concreto en este aspecto: “No”.

Le dicen a Juan Duque que deje de hacerse la víctima y él le responde a todos sus detractores. Foto: Instagram

Por otro lado, más allá de los mensajes negativos, también se hicieron presentes aquellas personas que le manifestaron apoyo al reguetonero paisa: “Yo nunca lo voy a dejar de seguir, amo a Lina, pero este niño está súper lindo y talentoso”, y, como era de esperarse, Juan Duque no dejó pasar la oportundiad de responder a las halagadoras palabras: “Gracias por tanta madurez”.

Juan Duque responde a mensajes de sus seguidores. Foto: Instagram @juanduque

¿Por qué terminaron Juan Duque y Lina Tejeiro?:

La ruptura de la actriz y el cantante urbano ha estado rodeada de rumores de infilidedidad por parte del paisa, sin embargo, Duque ha asegurado que estas especulaciones no son ciertas, además de confirmar que fue Lina Tejeiro quien decidió terminar el noviazgo.

“A veces hasta tengo hasta miedo pa’ hablar poque no conozco los alcances de la gente que esta haciendo esto y a ustedes les cuento todo, ustedes saben todo de primera mano: Vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien”.

Juan Duque confirma ruptura con Lina Tejeiro

Días después, en vista de la ola de críticas que seguía recibiendo, reiteró que no fue por infidelidad que su relación con la actriz llegó a su fin.

“Hay gente que sigue atacando y vuelvo y aclaro: La relación con Lina no terminó por una infidelidad y sí, a uno le pueden terminar por ser buena persona; eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya. Lina es una gran mujer, es hermosa, es desciplinada, inteligente, talentosa y simplemente las cosas cuando ya no fluyen, no fluyen y no se pueden forzar, pero infidelidad no hubo”.

En cuanto a Lina Tejeiro, la llanera se ha mantenido hermética sobre la ruptura. Aunque es de recordar que por lo general la actriz suele ser muy abierta para hablar de su vida privada sin excepción del aspecto sentimental, por lo tanto probablemente será cuestión de tiempo para que desde sus redes sociales, canal de YouTube o alguna entrevista decida entregar su versión sobre el final de su relación con Juan Duque.

“Lo único que le quiero pedir a la gente es que se quede con lo bonito”, Juan Duque por las críticas que ha recibido tras ruptura con Lina Tejeiro

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: