Epa Colombia reveló el procedimiento que se realiza para mejorar su aspecto: “Llevo un año creándome la cola”

Epa Colombia, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @epa_colombia

Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, es una de las empresarias y creadoras de contenido más polémicas del país. La mujer que se volvió viral en 2014 por un video con la camiseta de la Selección y luego por haber vandalizado una estación de TransMilenio, actualmente es una de las emprendedoras más exitosas gracias a su venta de productos alisadores.

Sin embargo, el cambio en su apariencia a través de los años ha sido evidente. Así lo han notado sus más de dos millones de seguidores, que han visto cómo su nariz hoy luce más perfilada, sus pómulos también están más marcados, pero además su mentón se ha vuelto más pequeño y corto.

Recientemente, la misma Daneidy se mostró ante sus seguidores de Instagram realizándose un procedimiento en los glúteos, parte de su cuerpo por la que constantemente también le preguntan los internautas para conocer qué procedimientos tiene. Por mucho tiempo, la influenciadora no ha revelado información sobre los ‘arreglos’ que se ha hecho en los glúteos.

“Llevo un año creándome la cola. Disfruto mucho el crecimiento de mis glúteos, el producto me lo aplica Camila Barrientos. La doy un montón, amiga, ella me hizo mi hermoso rostro y los glúteos. Esa mujer es la mejor”, dijo Epa Colombia a través de sus redes sociales.

Añadido a estas palabras, la famosa emprendedora publicó un video en el que se ve en qué consiste el procedimiento estético. En las imágenes se ve que ala mujer le están inyectando algo en sus glúteos y muchos internautas se preocuparon ante la posibilidad de que sean biopolímeros.

Cabe recordar que son muchas las famosas que han padecido los malos resultados de los biopolímeros. Algunas de ellas, Jessica Cediel, Lina Tejeiro, Yina Calderón, entre otras. Por esto, varios seguidores de la vendedora de productos alisadores le recomendaron revisar que le estuvieran inyectando un producto confiable y que no fuera algo que le generará consecuencias a futuro.

Algo que ha confirmado la influenciadora en sus redes sociales, donde ha hablado sobre las cirugías plásticas que se ha practicado. De acuerdo con Daneidy, al menos han sido siete procedimientos estéticos los que se ha realizado a lo largo de los años, entre ellos bichectomía, lipopapada, mentoplastia y mamoplastia de aumento.

En mayo de 2021, la influenciadora dijo que en un momento de su vida se estuvo recuperando de una rinoplastia, una bichectomía, una mentoplastia, pero además se hizo una marcación facial y se redujo la papada al mismo tiempo.

Las cirugías estéticas en la vida de Epa Colombia han estado muy presentes desde que empezó a amasar su fortuna, pero también en las personas que la rodean, como su entorno familiar. De hecho, recientemente ella le pagó todo un paquete de cirugías plásticas a su madre para festejar su cumpleaños 50.

“Entonces a mi mamá le hice dientes, le hice blefaroplastia, le hice lipopapada, le hice cola, recorte abdominal y le di mucho amor, lo más importante es darle amor a mi mamá ... está muy linda, me gustaria que tu tambien tuvieras a tu mamá así de linda. Yo ya arreglé los problemas con mi mamá, me siento tan feliz de hablar, de saludarla, de darle un abrazo. Es tan bonita amiga, casi no la muestro porque a ella no le gusta que la muestre, casi que no le gusta que la estén grabando ni nada de eso porque ella es bien seria...”, dijo la empresaria.

SEGUIR LEYENDO: