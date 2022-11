Sara Corrales respondió los comentarios sobre su amorío con el actor mexicano Gabriel Soto: “Ya sabes cómo funciona esto”

Sara Corrales en Instagram

Sara María Corrales Castillo es una famosa actriz colombiana que, además de su talento y participación en diferentes producciones colombianas, se destaca en la farándula por ser una de las figuras públicas más bellas. Como cualquier otro personaje de la farándula, la vida amorosa de la paisa está en constante observación de sus seguidores y medios de entretenimiento.

En el mes de febrero de este año, Corrales se comprometió con Rafaél Gutiérrez, con quien estaba saliendo desde el 2021, pero meses más tarde se conoció que la actriz colombiana nuevamente estaba soltera. Ante su nuevo estado civil y un video que circula en redes sociales, en medios mexicanos se ha empezado a rumorar que Corrales ya tiene un nuevo amor, pero se trataría de un hombre comprometido.

Se trata del actor mexicano Gabriel Soto, quien está comprometido con la también actriz Irina Baeva. En la actualidad, Corrales y Soto están mucho tiempo juntos debido a que están trabajando en la produccción mexicana ‘Mi camino es amarte’ y sus horarios de grabación se cruzan. Además, recientemente se conoció un video en el que se ve a varios de los talentos de la telenovela celebrando.

En ese video, que se ha compartido en diferentes medios de entretenimiento, se ve precisamente a Sara Corrales bailando con el actor mexicano. Aunque no se ve nada comprometedor entre los dos actores, los rumores de un supuesto romance entre los dos se encendieron porque, a su vez, hay rumores de que la boda entre Soto y Baeva se canceló.

Cea aquí el video en el que la colombiana y el mexica bailan juntos:

Ante los rumores que se formaron y aquellas páginas de entretenimiento que van más allá y afirman que Sara Corrales es la amante de Gabriel Soto y el motivo por el que el actor se separó de Irina Baeva, la actriz colombiana reaccionó. Aunque en sus redes sociales la colombiana ha preferido mantenerse alejada de los chismes, en un reciente encuentro con la prensa mexicana por el estreno de la telenovela fue cuestionada por su cercanía con el actor.

Esta semana en la televisión mexicana se estrena ‘Mi camino es amarte’, telenovela en la que Corrales y Soto comparten varias escenas, y en medio del estreno para los medios, a la actriz le hablaron de los rumores que han surgido con el galán mexicano. “Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo y pues la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, señaló la colombiana ante las cámaras del programa Hoy.

La colombiana radicada en México informó que, por el momento, sigue soltera y que el video que se hizo popular en las redes sociales simplemente fue un momento de integración entre los actores y la producción de la telenovela. Detalló que, en medio de una pausa de las grabaciones, todos estaban en el comedor y se les ocurrió hacer un concurso de baile entre los actores.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”, concluyó la paisa de 36 años.

Sara Corrales aclaró que no tiene una relación con Gabriel Soto:

Sin embargo, la respuesta de la actriz no es suficiente para dar por sentado que Gabriel Soto sigue comprometido con la actriz Irina Baeva. Desde inicio de año, la distancia entre los dos famosos actores ha creado rumores de una separación, además porque en varias ocasiones han pospuesto su matrimonio y en la actualidad sigue sin haber fecha para su boda. Aunque Baeva confirmó recientemente a la prensa mexicana que su compromiso sigue en pie, no se han dado detalles sobre una nueva fecha y tampoco se les ha vuelto a ver juntos.

