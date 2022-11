Juan Fernando Quintero define su continuidad en River Plate: ha recibido ofertas de otros países

Se define la continuidad Juan Fernando Quintero en River Plate. Foto: AFP

Una de las figuras en la última era del balompié argentino, Juan Fernando Quintero, sigue definiendo su futuro en el plantel del club River Plate, pues desde la salida de Marcelo Gallardo, muchos jugadores podrían salir de la plantilla, y el mediocampista finaliza su contrato en el cuadro millonario hasta el 31 de diciembre.

Al parecer, el sucesor del entrenador apuntaría a Martín Demichelis, y ante esta situación del futbolista, medios argentinos dan por hecho su salida está más cerca de lo que se piensa y no continuaría en River Plate, pues se han recibido ofertas del exterior y una de ellas ha sido más concreta.

En diálogos con Infobae, el deportista expresó sobre su continuidad: “La verdad que vivo el día. Hoy estoy contento. Después de ir a China, me habitué, recordé muchas cosas, estoy muy feliz en River. Aprovechando estos últimos días para entrar en vacaciones, pensar bien qué puede pasar. No me preocupo por lo que viene...”

Quintero tiene contrato vigente con el Shenzhen de China, equipo que pagó más de cinco millones de euros por su compra en 2020. Ante esto, el club argentino donde juega actualmente debe pagar más de dos millones de dólares para poderse quedar con Juan Fernando. El presente futbolístico del colombiano hacen que desde el club de Núñez no se decidan a desembolsar la gran suma por su pase, adicional al considerable aumento que deben realizar en su contrato.

Lo que se sabe hasta el momento es que, son tres ligas a la espera del mediocampista colombiano, en caso de que el nuevo técnico de River Plate no renueve su contrato. Hace unas semanas se conoció que hay un interés por parte de Chicago Fire de la Major League Soccer de Estados Unidos; como también creció el rumor de que Quintero se vincule con el fútbol de Brasil, probablemente al Vasco Da Gama.

Asimismo, como lo reveló el portal argentino TyC Sports, desde México están interesados en sumar a su plantel al 10 para la temporada de 2023.

Vale recordar que, Juan Fernando Quintero desde su regreso a River disputó 36 partidos de 48 posibles en el año (solo 13 como titular) y marcó siete goles y ocho asistencias.

Por otra parte, el ex-Porto recordó para este medio, cúal fue su primera reacción ante la decisión de Gallardo: “No lo asimilaba. Después de que Marcelo da su noticia, al llegar acá ya era muy diferente. Nos lo cuenta a nosotros, ahí fue un poco donde caí en cuenta de todas las cosas. Llegaron muchos pensamientos. Empecé a pensar cosas, cómo sería sin muchos. Sentí que ya se iba una persona muy importante y por ahí muchos también se pueden ir. Lo que significaba Marcelo para mí particularmente... Son momentos difíciles”, aseguró.

Finalmente, Juanfer relató su relación con el entrenador argentino, “Marcelo siempre fue muy abierto con nosotros, quizá con unos tiene mejor relación que con otros. Obviamente todos tenemos buena relación, pero con unos conecta más seguramente y eso se ve reflejado. Particularmente los dos nacimos el 18 de enero, son muchas coincidencias, soy muy parecido a su personalidad. Desde que llegué me trató bien, me arropó, me mostró ese cariño, ese respaldo, ese respeto en el campo. Ganamos cosas importantes juntos, al final de eso se trata la vida. Creo que nos enseña a caminar; y nosotros salimos y caminamos. Es como un padre para todos nosotros, lo tomé así. Explotó mi talento, explotó mis condiciones, no tengo más que palabras de agradecimiento”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: