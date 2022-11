El ‘Tino’ Asprilla le pidió a Gamero que “corrija” a Daniel Ruiz por exagerado

Daniel Ruiz se ha convertido en una de las fichas claves de Millonarios. (Cortesía Dimayor)

Millonarios disfruta de las mieles del triunfo, pues tras coronarse campeón de la Liga BetPlay ya piensa en la liga. Uno de los referentes del equipo es Daniel Ruiz, quien destaca por su talento, pero también es objeto de críticas, en este caso, un nuevo llamado de atención se suma al jugador, pues Faustino Asprilla le envió un contundente mensaje y le pidió al técnico Alberto Gamero que tomara medidas con el jugador.

Gamero fue entrevistado por el panel de Equipo F de ESPN, aquí evaluó diferentes puntos de su equipo y el futuro del mismo, sin embargo, llamó la atención la posición del ‘Tino’ Asprilla, pues el experimentado exjugador se notó molestó ante la actuación de Daniel Ruiz, mediocampista embajador.

El timonel samario mencionó: “Me faltó la pregunta de Fausto, como que le dijeron que no preguntara nada, pero me alegra, me alegra”, ante esto, el exdelantero del Parma de Italia salió al paso y recordó lo que iba a decir, señalando que en el penal que le cometieron en el clásico de cuadrangulares, exageró en su reacción.

El oriundo de Tuluá señaló:

“Es le iba a decir, en el penalti que le hacen a Ruiz; profe, corrija a ese muchachito, medio lo tocaron y parece que le hubieran pegado una puñalada, eso se revolcó. Corríjalo, dígale que ahí hay VAR, se lo digo por corregir. Eso fue penalti, pero yo lo digo por la revolcada que se pegó”.

Ante eso, el técnico del capitalino le respondió que el fútbol era relativo, pues señaló que si el volante hubiese tenido la oportunidad de rematar al arco, la jugaba terminaba en gol, no obstante, fue trabado, afirmación que fue apoyada por el referente nacional.

“Fausto, mira como es que fútbol, de pronto ahí si él patea es gol, pero sí lo trabaron”, puntualizó Alberto Gamero.

Entretanto, el técnico del ‘Ballet Azul’ aseveró que había diferentes temas por corregir respecto a la actualidad del equipo, pues algunas imprudencias al día de hoy podrían estar costando más puntos, tanto en cuadrangulares como en la pasada fase de todos contra todos.

“Se habló de las expulsiones, pero son cosas que pasan. Ayer Llinás cometió un penal con una imprudencia grande. Se habló con Montero tras lo de Manizales y que no se pueden cometer esos errores. Lo mismo con lo de Pereira”, citó ESPN sobre la declaración de Gamero.

Finalmente, el estratega nacional miró hacia el futuro y ya piensa en la Copa Libertadores 2023, torneo al que clasificó tras ganar la Copa Colombia. Para Gamero es necesario fortalecer el plantel y avizoró sobre la necesidad de fichar al menos tres jugadores.

“La Libertadores es un evento más competitivo, si puedo decir algo hoy es que este equipo tiene un trabajo acumulado para lo que pueda ser una Copa Libertadores. Si aspiramos a pasar a grupos y pelear la copa; para nadie es un secreto que aquí faltan dos o tres refuerzos. Tres maduros para este equipo joven, porque hay jugadores que ya han jugado finales hace poco, acumulan experiencia”, declaró el técnico a ESPN.

Millonarios en cuadrangulares

Grupo A

1. Deportivo Pereira - 3 puntos

2. Independiente Santa Fe - 1 punto

3. Millonarios - 1 punto

4. Atlético Junior - 0 puntos

Miércoles 9 de noviembre

Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ (Bogotá) - 6:00 p. m.

Atlético Junior vs Millonarios

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) - 8:05 p. m.

