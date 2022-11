Daniel Quintero pide que gente de Medellín se bañe más tarde y alaba a “miembras” de su gabinete

El alcalde de Medellín cometió el error durante la reunión semanal con sus secretarios, en la madrugada del martes.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está siempre en la mira de la opinión pública por sus comentarios desparpajados sobre casi cualquier tema de actualidad local o nacional. Por ese motivo, recibió un aluvión de críticas al utilizar la palabra “miembra” al final de su consejo de gobierno de este martes 8 de noviembre. Además, recomendó a los habitantes de la capital de Antioquia bañarse más tarde para no saturar el alcantarillado.

La reunión del martes, que se hace en la Alpujarra todos los lunes a las cinco de la mañana —excepto cuando hay festivo en Colombia—, tenía varios propósitos, como el de presentar algunos nuevos integrantes del gabinete distrital. Los funcionarios que llegan estarán a cargo de las secretarías de Salud, Gestión Territorial, General y Desarrollo Económico. También fueron nombrados nuevos gerentes para el Centro, Proyectos Estratégicos y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Los nuevos integrantes de la Alcaldía de Medellín son: Milena Lopera, Andrea Salazar, Fabio García, Mauricio Valencia, Edimer Graciano, Johan Londoño y María Antonia Sánchez.

En la misma reunión, Quintero abordó temas como la evacuación de los habitantes de Puerto Valdivia, la seguridad en la ciudad, el contrato que las anteriores administraciones dieron a la empresa Tigo y la mitigación de riesgos en la temporada de lluvias que atraviesa el país.

En ese orden de ideas, luego de recibir un reporte de la directora del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), Quintero compartió la conversación que tuvo con uno de los conductores de la alcaldía acerca de la capacidad de las alcantarillas en Medellín.

El mandatario dijo sentirse asombrado con la conclusión a la que llegó su funcionario, “sin muchos estudios pero con mucha observación”.

La anécdota ocurrió en la madrugada, a una hora en la que la mayoría de los medellinenses está durmiendo. Al ver que las tapas de las alcantarillas no estaban levantándose sobre la vía, saturadas de agua, el transportador le aseguró que a esa hora nadie estaba usando los inodoros ni las duchas en sus casas. Por eso, pese a las lluvias intensas del fin de semana, el alcantarillado no se había saturado.

“Pero si las lluvias continúan como están en este momento y nos cogen las siete u ocho de la mañana, que empieza la gente a bañarse, empiezan las tapas a levantarse. Entonces, les pido: báñense un poquito más tardecito hoy, esperemos que pasen las lluvias”, dijo el alcalde de Medellín entre risas.

Quintero aseguró que la conclusión de su conductor no está tan alejada de la realidad: en Medellín, el alcantarillado maneja de forma simultánea las aguas residuales y el agua lluvia. También anotó que esta disposición de aguas no solamente causa estas inundaciones, sino que aumenta innecesariamente el trabajo de las plantas de tratamiento de agua, dado que las aguas lluvias no deberían recibir el mismo tratamiento que las servidas.

Por otro lado, Quintero cerró la transmisión televisiva de este consejo de gobierno de una forma particular. El alcalde destacó el valor de su gabinete para seguir trabajando por la ciudad pese a la presión de las élites de gobierno, pero lo hizo con estas palabras:

“Un equipo maravilloso, la mayoría muy joven o con mucha experiencia, todos honestos, todos honrados, todos parados, porque para ser miembro o miembra de este gabinete hay que tener valor”, dijo Quintero, tras lo cual fue ampliamente criticado, dado que la Real Academia Española no ha institucionalizado la forma femenina de la palabra “miembro”.

