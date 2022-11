Gerard Piqué se refugia en los brazos de Clara Chía tras su último partido con el F.C. Barcelona

Gerard Piqué se despidió de las canchas y lo captaron corriendo a los brazos de Clara Chía. REUTERS/Albert Gea

Este sábado 5 de noviembre, Gerard Piqué se retiró definitivamente de las canchas luego de una carrera de 14 años jugando con el equipo culé y cerca de 25 años de formar parte de las filas del futbol español desde sus comienzos en las ligas juveniles. La noticia que la confirmó la semana pasada, tomó por sorpresa a sus seguidores y compañeros, quienes no dudaron en desearle los mejores éxitos en lo que emprenda en el futuro.

Sin embargo, el catalán fue blanco de críticas por parte de los seguidores de su expareja, Shakira, quienes expresaron algunos mensajes en contra del futbolista a quien le mencionaban en repetidas ocasiones que no quería portar en su pecho el nombre de la colombiana debido al acuerdo firmado entre Spotify y el club blaugrana para promover a los artistas más sonados en España.

El futbolista no aguantó las lágrimas y en medio del llanto que no logró aguantar mientras expresaba unas palabras de despedida de los miles de asistentes al Camp Nou, expresó que este era el momento indicado para iniciar una nueva etapa en su vida alejado de las canchas de fútbol, pero que este no sería el final de Gerard Piqué en el fútbol.

“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí (…). En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse”, mencionó el central catalán en medio de su despedida.

Agregó que este no era un adiós eterno, porque recuerda que a sus 17 años se fue del Barcelona y que su abuelo lo hizo socio desde el día en que nació: “Nací aquí y moriré aquí ¡Visca Barça!”.

Gerard Piqué estuvo acompañado por sus hijos, fruto del amor con Shakira, a la despedida de las canchas en pasado 5 de noviembre. REUTERS/Albert Gea

Sin embargo, este discurso no fue lo único que llamó la atención de los asistentes al Camp Nou, ya que al finalizar sus palabras de despedida el zaguero corrió a refugiarse en los brazos de la joven de 23 años que es su nuevo amor, quien lo consoló en el triste momento por el que atraviesa el exintegrante del equipo culé.

La pareja fue captada en una de las graderías del monumental estadio, rodeados de otras personas. Otro de los aspectos de llamó la atención de este encuentro fue la reacción de Clara Chía Marti, a quienes algunos usuarios de redes sociales señalaron de ser “fría”, ya que en ningún momento fue cálida con el deportista o tuvo una reacción afectiva con él.

Los comentarios no tardaron en aparecer, puesto que una página dedicada a seguirle los pasos a las celebridades se encargó de replicar el contenido que circula en las redes sociales expresaron sus opiniones como por ejemplo: “y al témpano de hielo no le pareció la renuncia”; “ahí ya dejó sus lágrimas de cocodrilo”; “y ella toda fría”; “él: venga para acá que ya hice mi drama”; “espérate tantito que ya le viene su cuenta de cobro”, entre otros.

Aquí, el video del momento en que se encuentran Piqué y Clara Chía en las graderías del ‘Camp Nou’:

El futbolista se despidió de las canchas en medio de lágrimas y buscó a su novia para tranquilizarse

